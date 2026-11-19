Ngày 19/11, theo thông tin từ Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), Khu gian hàng Quốc gia Việt Nam tại Hội chợ quốc tế Thực phẩm và Đồ uống Private Label Show 2026 (PLMA 2026) đã ghi nhận kết quả kết nối tích cực, dự kiến có nhiều cơ hội ký kết các hợp đồng kinh doanh trong thời gian tới, mở ra triển vọng mở rộng xuất khẩu thực phẩm, đồ uống Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ và khu vực Bắc Mỹ.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 16/11 vừa qua, Cục Xúc tiến thương mại đã tổ chức khai mạc Khu gian hàng Quốc gia Việt Nam tại Hội chợ quốc tế Thực phẩm và Đồ uống Private Label Show 2026 (PLMA 2026), diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Donald E. Stephens, thành phố Chicago, Hoa Kỳ. Với sự tham gia của 16 doanh nghiệp Việt Nam, hoạt động đã quảng bá các sản phẩm thực phẩm, đồ uống có thế mạnh xuất khẩu, thúc đẩy kết nối giao thương và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh tại thị trường Hoa Kỳ và khu vực Bắc Mỹ.

Theo đó, Hội chợ Private Label Show là sự kiện quốc tế chuyên ngành nhãn hàng riêng được tổ chức thường niên tại Hoa Kỳ bởi Hiệp hội các Nhà sản xuất Nhãn hàng riêng. Diễn ra từ ngày 15 - 17/11/2026, hội chợ quy tụ hơn 3.200 doanh nghiệp đến từ hơn 75 quốc gia, tạo cơ hội kết nối giao thương giữa các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà phân phối và hệ thống bán lẻ tại thị trường Hoa Kỳ và khu vực Bắc Mỹ.

Ông Hoàng Minh Chiến - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phát biểu khai mạc Khu gian hàng Quốc gia Việt Nam tại Hội chợ PLMA 2026.

Ông Hoàng Minh Chiến cho biết thêm, tham gia hội chợ năm nay, Khu gian hàng Quốc gia Việt Nam đã giới thiệu nhiều sản phẩm đa dạng như thực phẩm chế biến, gạo, gia vị, tương ớt, các loại nước sốt, đồ uống, bánh kẹo, trái cây đông lạnh và các sản phẩm chế biến từ nông sản, trái cây nhiệt đới. Các sản phẩm trưng bày thể hiện thế mạnh của Việt Nam về nguồn nguyên liệu phong phú, hương vị đặc trưng, cùng năng lực sản xuất, chế biến và phát triển sản phẩm ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường quốc tế.

Lễ khai mạc cắt băng khai mạc Khu gian hàng Việt Nam tại Hội chợ PLMA 2026.

Ông Hoàng Minh Chiến nhấn mạnh lợi thế của Việt Nam về nguồn nguyên liệu nông sản phong phú và năng lực sản xuất, chế biến ngày càng phát triển. Trong bối cảnh thị trường nhãn hàng riêng ngày càng mở rộng, Hội chợ PLMA 2026 là cơ hội thiết thực để doanh nghiệp Việt Nam kết nối với các nhà bán lẻ, nhà nhập khẩu và đối tác thu mua quốc tế, thúc đẩy hợp tác sản xuất, phát triển sản phẩm theo yêu cầu và từng bước khẳng định vị thế là đối tác cung ứng tin cậy tại thị trường Bắc Mỹ.

Doanh nghiệp Việt Nam kết nối giao thương tại Hội chợ PLMA 2026.

Theo thống kê sơ bộ của Cục Xúc tiến thương mại, hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm và kết nối giao thương tại Khu gian hàng Quốc gia Việt Nam đã ghi nhận những kết quả tích cực, với trung bình mỗi doanh nghiệp tiếp đón và làm việc với hơn 30 lượt khách hàng tiềm năng, bao gồm các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và đối tác thu mua quốc tế. Về triển vọng hợp tác, mỗi doanh nghiệp dự kiến có cơ hội ký kết từ 1 - 3 hợp đồng kinh doanh trong thời gian tới. Những kết quả bước đầu này cho thấy sự quan tâm của các đối tác quốc tế đối với sản phẩm thực phẩm và đồ uống Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy xuất khẩu và phát triển thị trường tại Hoa Kỳ và khu vực Bắc Mỹ.

Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ PLMA 2026.

Việc tổ chức Khu gian hàng Quốc gia Việt Nam tại PLMA 2026 là hoạt động thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026, tiếp tục khẳng định nỗ lực của Bộ Công Thương và Cục Xúc tiến thương mại trong việc hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường sự hiện diện của hàng hóa Việt Nam trong chuỗi cung ứng quốc tế.