Xúc tiến thương mại đưa nông sản miền núi Đà Nẵng vươn xa

Từ những phiên chợ hàng Việt đến nâng cao kỹ năng xúc tiến thương mại

TP. Đà Nẵng có gần 3,1 triệu dân. Trong đó, có hơn 160.000 người dân thuộc 39 thành phần dân tộc thiểu số sinh sống ở 37 xã, phường. Hầu hết các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số là xã miền núi, điều kiện hạ tầng giao thông, thương mại còn nhiều hạn chế. Vì vậy, phát triển thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của chính quyền địa phương và ngành Công Thương. Nhờ các chương trình đồng hành thiết thực, diện mạo kinh tế thương mại vùng cao đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Các chương trình xúc tiến thương mại giúp mở rộng đầu ra cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số Đà Nẵng

Ông Bhiryu Long, Chủ tịch UBND xã Bến Hiên cho biết, là xã miền núi, người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, hạ tầng giao thông và thương mại trên địa bàn còn nhiều hạn chế. Thời gian qua, thực hiện chương trình kết nghĩa, Sở Công Thương TP. Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực như tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về xã Bến Hiên, đồng thời hỗ trợ đưa các nông sản đặc trưng như ớt A Riêu, đậu đen xanh lòng, lòn bon tham gia các hội chợ của thành phố.

Mới đây, vào tháng 9/2026, Sở Công Thương phối hợp với UBND xã Bến Hiên tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng thương mại và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cho hơn 100 học viên là doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn. Nội dung tập huấn bám sát nhu cầu thực tế tại cơ sở, giúp các chủ thể nắm vững quy định pháp luật trong hoạt động thương mại, quản lý chợ, lưu thông hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phòng ngừa gian lận thương mại. Chương trình đặc biệt chú trọng hướng dẫn kỹ năng quảng bá, kết nối cung cầu và ứng dụng thương mại điện tử, chuyển đổi số như xây dựng gian hàng trực tuyến, chụp ảnh sản phẩm, livestream và bán hàng qua Facebook, Zalo, TikTok Shop. Những hoạt động này góp phần nâng cao năng lực cho các chủ thể sản xuất, đổi mới phương thức tiêu thụ và nâng cao giá trị cho nông sản, đặc sản địa phương trong thời gian tới.

Tập huấn về thương mại, xúc tiến thương mại cho các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp xã Bến Hiên hồi tháng 9/2026

Chị A Rấl Thị Bối, đại diện hộ kinh doanh tại xã Bến Hiên cho biết, địa phương sở hữu nhiều sản phẩm đặc trưng và đã được tạo điều kiện tham gia nhiều hội chợ lớn như Hội chợ Triển lãm sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu định hướng xuất khẩu thành phố Đà Nẵng năm 2026 (Made in Da Nang Expo 2026), Hội chợ hàng Việt - Tôn vinh sản phẩm OCOP, cùng các phiên chợ đưa hàng Việt về vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Nam Giang, Khâm Đức (tháng 2/2026), xã Đông Giang và xã Tây Giang (tháng 9/2026). “Các hoạt động này giúp sản phẩm của xã Bến Hiên đến gần hơn với người tiêu dùng, đầu ra cho hàng hóa được rộng mở. Chúng tôi mong muốn tiếp tục được tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, đồng thời được hỗ trợ đào tạo thêm kỹ năng thương mại và thương mại điện tử, nâng cao năng lực, công nghệ sản xuất và hoàn thiện mẫu mã bao bì để sản phẩm có sức cạnh tranh hơn”, chị A Rấl Thị Bối chia sẻ.

Khơi thông dòng chảy hàng hóa miền núi

Ông Nguyễn Thanh Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Giang chia sẻ, dù luôn tạo điều kiện cho các cơ sở phát triển thương mại - dịch vụ, nhưng do đặc thù địa bàn miền núi, hạ tầng giao thông còn nhiều khó khăn nên việc kết nối tiêu thụ sản phẩm xuống đồng bằng gặp nhiều trở ngại. Hiện toàn xã Đông Giang mới chỉ có chợ Prao và một số tiệm tạp hóa nhỏ lẻ nằm rải rác ở các thôn. Lãnh đạo xã mong Sở Công Thương tiếp tục tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về xã, đầu tư hoàn thiện hạ tầng chợ và hỗ trợ phát triển thương mại điện tử để từng bước rút ngắn khoảng cách phát triển thương mại giữa miền núi và đồng bằng.

Chị A Rấl Thị Bối, đại diện hộ kinh doanh tại xã Bến Hiên tại phiên chợ đưa hàng Việt về vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Đông Giang tháng 9/2026

Theo ông Nguyễn Quang Lâm, Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương TP. Đà Nẵng), trong thời gian qua, Sở đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn cho cơ sở sản xuất. Cụ thể, Sở đã chủ trì và phối hợp tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu, tạo không gian để các hợp tác xã, hộ kinh doanh trực tiếp giới thiệu sản phẩm. Đồng thời, ngành Công Thương tích cực hỗ trợ quảng bá sản phẩm OCOP và đặc trưng vùng miền, kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, đồng thời hướng dẫn đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ ra ngoài địa phương.

Để tháo gỡ những điểm nghẽn về đầu ra cho sản phẩm, thúc đẩy thương mại miền núi phát triển, trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ phối hợp với các Sở, ngành, địa phương hỗ trợ các doanh nghiệp, chủ thể sản xuất, kinh doanh vùng đồng bào dân tộc thiểu số chuẩn hóa sản phẩm thông qua việc rà soát, tư vấn nâng cao chất lượng, đăng ký chứng nhận OCOP, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ tự công bố sản phẩm và chứng nhận an toàn thực phẩm để sản phẩm đủ điều kiện pháp lý thâm nhập các kênh phân phối hiện đại.

Bên cạnh đó, tích cực kết nối tiêu thụ qua các trung tâm và hệ thống phân phối lớn: Đẩy mạnh đưa sản phẩm OCOP, đặc sản vùng cao vào trưng bày và kinh doanh tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, các trung tâm OCOP lớn và hệ thống siêu thị; đồng thời làm cầu nối để Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố ưu tiên liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại và kết nối cung - cầu (B2B), tạo cơ chế hỗ trợ chi phí, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất miền núi tham gia miễn phí các hội chợ Công Thương, phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi và tổ chức hội nghị kết nối trực tiếp với các hệ thống phân phối lớn.

Ngành Công Thương Đà Nẵng đang nỗ lực thúc đẩy phát triển thương mại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Song song với thương mại truyền thống, thúc đẩy thương mại điện tử và chuyển đổi số vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đưa sản phẩm lên Sàn giao dịch thương mại điện tử Đà Nẵng (danangtrade.gov.vn) và các sàn thương mại điện tử; tổ chức đào tạo chuyên sâu về kỹ năng chụp ảnh, viết bài quảng bá, livestream bán hàng và xây dựng câu chuyện sản phẩm gắn với bản sắc văn hóa vùng cao.

Ngoài ra, hỗ trợ các tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ kinh doanh, doanh nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số thiết kế mẫu mã, bao bì, tem truy xuất nguồn gốc (QR Code). Đồng thời, phối hợp hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc trưng của miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Với các giải pháp đồng bộ từ kết nối cung cầu, hỗ trợ chuẩn hóa sản phẩm, tổ chức phiên chợ đến đẩy mạnh thương mại điện tử và chuyển đổi số, ngành Công Thương Đà Nẵng từng bước đưa nông sản, đặc sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi mở rộng đầu ra bền vững, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường, thúc đẩy phát triển thương mại miền núi.