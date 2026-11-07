Xúc tiến thương mại doanh nghiệp Thanh Hóa – TP.HCM: Cơ hội hợp tác mới và những mối liên kết bền vững

Dự hội nghị có ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và hội doanh nghiệp hai địa phương.

Ông Nguyễn Xuân Hưng – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại HN

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Xuân Hưng – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính và xu hướng liên kết vùng đang mở ra không gian phát triển mới. Trong đó, TP.HCM -đầu tàu kinh tế cả nước sau khi hợp nhất sở hữu quy mô, tiềm lực lớn về tài chính, công nghệ và logistics. Thanh Hóa là cực tăng trưởng vùng Bắc Trung Bộ với thế mạnh công nghiệp, nông nghiệp, du lịch và Khu kinh tế Nghi Sơn. Sự bổ trợ này tạo dư địa lớn để doanh nghiệp hai bên hợp tác. Một bên có thế mạnh về thị trường, nguồn vốn, công nghệ và hệ thống phân phối; một bên có tiềm năng sản xuất, nguồn lực và dư địa phát triển. Chính những lợi thế bổ trợ đó tạo ra nhiều cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai địa phương. Vấn đề quan trọng là làm thế nào để chuyển những tiềm năng, lợi thế ấy thành cơ hội đầu tư, thị trường tiêu thụ và giá trị kinh tế cụ thể.

Ông cũng cho biết, những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa (hiện có hơn 22.000 doanh nghiệp, tạo việc làm cho trên 650.000 lao động) đã đẩy mạnh xúc tiến thương mại toàn quốc, với tinh thần “Muốn đi xa phải đi cùng nhau”, những năm qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương tại nhiều tỉnh, thành như: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Lâm Đồng… xây dựng mối quan hệ bền chặt với cộng đồng doanh nghiệp cả nước.

Đặc biệt, năm 2024, Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Liên đoàn Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, kết nối giao thương, đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư tại Thanh Hóa, tiêu biểu như Tập đoàn Đại Dũng tại Khu kinh tế Nghi Sơn; gần đây nhất, ngày 20/10/2026, Tập đoàn Tân Đông Hiệp khởi công Cụm công nghiệp Quảng Yên với quy mô gần 60 hecta.

Ông Lê Quang Hùng - Phó Chủ tịch UNND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại sự kiện

Theo Phó Chủ tịch UNND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng khẳng định, thực tế quan hệ giữa tỉnh Thanh Hóa và Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. Thanh Hóa đã thu hút 8 dự án của các nhà đầu tư đến từ Thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư khoảng 39.000 tỷ đồng, nhiều sản phẩm hàng hóa của tỉnh đã có mặt trong các hệ thống phân phối tại thành phố.

Ông Lê Quang Hùng nhấn mạnh ba lĩnh vực trọng tâm ưu tiên gồm: Đẩy mạnh hợp tác đầu tư, liên kết sản xuất kinh doanh và phát triển các chuỗi giá trị, với mong muốn các tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm nghiên cứu, khảo sát và đầu tư vào khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp của tỉnh. Trong đó, ưu tiên các lĩnh vực có tiềm năng và khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao: công nghiệp chế biến chế tạo, cơ khí, công nghiệp hỗ trợ, hạ tầng khu cụm công nghiệp, cảng chuyên dụng, trung tâm logistics, chế biến nông lâm thủy sản và sản xuất thực phẩm; các hiệp hội, hội doanh nhân và doanh nghiệp hai địa phương tăng cường kết nối trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thương mại điện tử và đào tạo nguồn nhân lực; mở rộng thị trường và đưa hàng hóa của hai địa phương vào hệ thống phân phối của nhau; tăng cường liên kết phát triển du lịch, dịch vụ và các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao.

“Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa luôn sẵn sàng lắng nghe, đồng hành, chia sẻ và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trên tinh thần "nghĩ cùng doanh nghiệp, làm cùng doanh nghiệp, thành công cùng doanh nghiệp" để sự hợp tác giữa 2 địa phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả”, ông Lê Quang Hùng khẳng định.

Ông Phan Tấn Đạt - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM phát biểu khẳng định sự hợp tác giữa 2 địa phương là cơ hội liên kết các nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và hình thành những chuỗi giá trị có sức cạnh tranh cao hơn.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phan Tấn Đạt - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM cho biết, sự hợp tác giữa Thanh Hóa và TP.HCM không đơn thuần là kết nối hai thị trường, mà là cơ hội liên kết các nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và hình thành những chuỗi giá trị có sức cạnh tranh cao hơn. Đây là mối quan hệ hợp tác hai chiều, trong đó doanh nghiệp Thanh Hóa có thể mở rộng thị trường, tiếp cận các hệ thống phân phối và nguồn lực tại phía Nam; đồng thời doanh nghiệp TP.HCM có thêm cơ hội đầu tư, hợp tác sản xuất, phát triển dịch vụ và khai thác tiềm năng của Thanh Hóa cũng như khu vực Bắc Trung Bộ.

Đưa ra định hướng hợp tác trọng tâm, ông Phan Tấn Đạt cho biết, việc thúc đẩy kết nối giao thương cần theo nhu cầu thực tế, phát huy thế mạnh ngành nghề của mỗi địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ, thu hút đầu tư và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế; tăng cường liên kết các nguồn lực phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, logistics, khoa học công nghệ và chuyển đổi số; qua đó nâng cao năng suất, tối ưu chi phí và gia tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên giữa các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp hai địa phương, duy trì trao đổi thông tin, kết nối đối tác, tổ chức các chương trình xúc tiến chuyên sâu và theo dõi kết quả hợp tác sau Hội nghị.

Ông Phạm Tuấn Hải -Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM, Giám đốc Cấp cao Đối ngoại Tập đoàn KIDO phát biểu tại HN

Ông Phạm Tuấn Hải - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM, Phó Tổng Giám đốc E2E kiêm Giám đốc Cấp cao Đối ngoại Tập đoàn KIDO bày tỏ: “Tôi tin rằng, khi lợi thế về nguồn nguyên liệu, sản xuất và hạ tầng của Thanh Hóa được kết nối với thế mạnh về công nghệ, thương hiệu và thị trường của TP.HCM, chúng ta sẽ tạo ra những chuỗi cung ứng hiệu quả hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội phát triển cho doanh nghiệp”.

Ông Võ Quốc Huy - Phó chủ tịch Hội DNT TP.HCM phát biểu tại sự kiện

Bà Nguyễn Thị Hồng Liên - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh Thanh Hóa phát biểu

Ông Nguyễn Minh Hải - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phát biểu

Tại Hội nghị, nhiều doanh nghiệp tham dự sự kiện phát biểu đều bày tỏ mong hai địa phương tổ chức các phiên kết nối B2B chuyên sâu, hướng đến đàm phán, ký kết và hình thành đơn hàng; ưu tiên khai thác nguồn hàng hai chiều Bắc – Nam để tối ưu chi phí, thời gian và chất lượng dịch vụ; Thông qua đầu mối xúc tiến thương mại, hai bên có thể cập nhật nhu cầu hợp tác, tổ chức khảo sát doanh nghiệp, kết nối chuyên ngành và theo dõi kết quả sau mỗi chương trình, với mục tiêu không chỉ gia tăng số lượng cuộc gặp gỡ, mà phải tạo ra những đơn hàng, những tuyến vận chuyển hiệu quả và những quan hệ hợp tác lâu dài.

Ký kết quy chế phối hợp và Thỏa thuân hợp tác giữa Hội DNT TP.HCM và Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hóa