Xúc tiến thương mại 'chắp cánh' cho sản phẩm OCOP vươn xa

OCOP Cà Mau tạo uy tín trên thị trường nội địa

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 330 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao, góp phần tạo nên hệ sinh thái đặc sản mang đậm dấu ấn địa phương. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, nhiều sản phẩm từng bước mở rộng kênh phân phối, tiếp cận người tiêu dùng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo ông Dương Vũ Nam, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau, đến nay, 38 hội chợ, triển lãm thương mại đã được tổ chức, thu hút 1.092 doanh nghiệp tham gia với quy mô khoảng 3.120 gian hàng. Các sự kiện ghi nhận hơn 312.000 lượt khách tham quan, mua sắm, mang lại doanh thu trên 37 tỷ đồng, góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng và thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt Nam.

Các hoạt động xúc tiến thương mại tại Cà Mau trong 9 tháng đầu năm 2026 thu hút đông đảo doanh nghiệp, người tiêu dùng.

Thông qua các chương trình kết nối cung cầu và quảng bá sản phẩm, nhiều đặc sản Cà Mau đã tiếp cận các hệ thống siêu thị lớn như Go!, Co.opmart, WinMart... Các phiên giao thương, hội chợ và triển lãm cũng tạo cơ hội để các cơ sở sản xuất OCOP, doanh nghiệp nhỏ và vừa tìm kiếm đối tác, mở rộng mạng lưới phân phối và phát triển thị trường tiêu thụ.

Một trong những mô hình tiêu biểu là cơ sở sản xuất mắm cá sơn Ngọc Chuyển tại xã Tân Ân. Thành lập năm 2020, cơ sở từng chỉ tiêu thụ sản phẩm mắm cá sơn đạt chuẩn OCOP 3 sao trong phạm vi tỉnh. Nhờ tích cực tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, sản phẩm đã từng bước mở rộng thị trường sang các tỉnh, thành phố lân cận.

Bà Phan Thị Chuyển, chủ cơ sở Ngọc Chuyển, cho biết: “Trước đây, mỗi năm tôi chỉ bán được khoảng 500 kg mắm, khách hàng chủ yếu là người quen trong tỉnh. Từ khi tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, sản phẩm được trưng bày tại các hội chợ lớn, giúp tôi có cơ hội gặp gỡ nhiều đại lý. Hiện nay, mắm cá sơn Ngọc Chuyển đã có mặt tại nhiều tỉnh miền Tây và TP. Hồ Chí Minh, sản lượng tăng lên khoảng 2 tấn mỗi năm. Nhờ đó, cơ sở có thêm thu nhập và tạo việc làm cho hơn 10 chị em tại địa phương”.

Cơ sở Ngọc Chuyển (xã Tân Ân) cải tiến bao bì, nâng cao chất lượng mắm cá sơn OCOP 3 sao nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Cùng với ngành Công Thương, ngành Nông nghiệp cũng tích cực hỗ trợ các chủ thể OCOP quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường và mở rộng cơ hội kinh doanh.

Bà Nguyễn Kiên Nhẫn, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, cho biết, tính đến hết tháng 9/2026, đơn vị đã hỗ trợ 50 chủ thể với 167 sản phẩm OCOP của địa phương tham gia hội chợ quảng bá muối Cà Mau tại Tuần lễ Khoa học, công nghệ - Văn hoá, du lịch và Cuộc thi Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I năm 2026.

Bên cạnh đó, Chi cục đã kết nối hàng trăm lượt chủ thể tham gia trưng bày sản phẩm tại Hội nghị Phát triển nông thôn bền vững (Cà Mau - ECO) và Ngày hội Gia đình Việt Nam tại Khánh Hoà. Đặc biệt, việc hỗ trợ 20 chủ thể với 51 sản phẩm ký gửi, kinh doanh tại Nhà hàng - Khách sạn Ánh Nguyệt đã mở thêm kênh tiêu thụ, giúp đặc sản địa phương tiếp cận nhóm khách hàng du lịch và gia tăng cơ hội quảng bá thương hiệu.

Đến khát vọng vươn ra thế giới

Không chỉ tập trung phát triển thị trường trong nước, các hoạt động xúc tiến thương mại còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp Cà Mau tiếp cận đối tác quốc tế, từng bước đưa đặc sản địa phương ra thị trường nước ngoài.

Tiêu biểu là Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ TA, có trụ sở tại xã Tân Thuận. Cuối năm 2024, sản phẩm mắm tôm chua mang thương hiệu Ánh Kua của công ty được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Năm 2025, sản phẩm tiếp tục được công nhận là sản phẩm nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

Từ lợi thế của các chứng nhận và danh hiệu này, doanh nghiệp tích cực tham gia các hội chợ lớn tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các chương trình xúc tiến thương mại quốc tế. Từ tháng 7/2025 đến nay, công ty đã xuất khẩu chính ngạch sang Mỹ hơn 25 tấn đặc sản địa phương, gồm mắm ba khía, bánh phồng tôm, khô cá sặc, tôm, mực khô và mắm tôm.

Sản phẩm mắm tôm chua Ánh Kua tham gia xúc tiến thương mại tại Hội chợ Thuỷ sản và Nghề cá quốc tế Busan, Hàn Quốc, năm 2025.

Bà Trương Ngọc Ánh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ TA, chia sẻ: “Chúng tôi vinh dự và tự hào khi trong suốt quá trình hình thành, phát triển luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ tích cực từ các sở, ban, ngành địa phương. Việc tham gia các chương trình xúc tiến thương mại quốc tế là cơ hội để doanh nghiệp không chỉ giới thiệu sản phẩm OCOP mà còn quảng bá những nét độc đáo của đặc sản Cà Mau đến khách hàng và đối tác toàn cầu”.

Không chỉ phát triển hoạt động kinh doanh, Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ TA còn đóng vai trò kết nối các cơ sở sản xuất, góp phần hình thành chuỗi liên kết giá trị tại địa phương. Hiện doanh nghiệp liên kết với hơn 10 hợp tác xã, cơ sở sản xuất và làng nghề truyền thống ở Cà Mau, tạo việc làm ổn định cho hơn 100 lao động.

Định hướng trong thời gian tới, bà Trương Ngọc Ánh cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục chuẩn hoá quy trình, nâng cao năng lực sản xuất và phát triển các dòng sản phẩm chất lượng cao, đồng thời gìn giữ hương vị đặc trưng và giá trị truyền thống.

Đặc sản Cà Mau mang thương hiệu Ánh Kua được đưa vào hệ thống phân phối tại Mỹ, góp phần quảng bá sản phẩm địa phương đến người tiêu dùng quốc tế.

Về phía cơ quan quản lý, ông Dương Vũ Nam, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau, cho biết thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với Bộ Công Thương và các văn phòng xúc tiến thương mại ở nước ngoài để cập nhật, cung cấp thông tin thị trường cho doanh nghiệp, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Cà Mau (CASEP) cùng các đơn vị xuất khẩu.

Đồng thời, Sở sẽ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định về chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O), hỗ trợ tận dụng ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do (FTA). Qua đó, góp phần đa dạng hoá thị trường, thúc đẩy xuất khẩu và khai thác tiềm năng tại các thị trường như Liên minh châu Âu (EU), Trung Đông, Hàn Quốc và Nhật Bản./.