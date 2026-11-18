Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trao quà kỷ niệm tặng Đại sứ Vũ Hồ. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Chiều 18/11, tại Seoul, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã làm việc với Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, làm Trưởng đoàn. Nội dung trao đổi tập trung vào ba hướng: xúc tiến khôi phục đường bay thẳng Incheon-Liên Khương, tăng cường kết nối du lịch và mở rộng thị trường Hàn Quốc cho nông sản Lâm Đồng.

Sau khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương khai thác trở lại từ ngày 19/8, tỉnh Lâm Đồng ưu tiên xúc tiến nối lại tuyến Incheon-Liên Khương. Nếu được khôi phục, tuyến bay sẽ rút ngắn thời gian đi lại, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp lữ hành xây dựng tour và đưa thêm khách Hàn Quốc đến Lâm Đồng. Cùng với xúc tiến đường bay, việc kết nối các hãng lữ hành hai nước có thể giúp đưa những sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái và trải nghiệm nông nghiệp của tỉnh đến gần hơn với du khách Hàn Quốc.

Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. ﻿(Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Về thương mại, Lâm Đồng có thế mạnh ở các nhóm sản phẩm như cà-phê, chè, rau củ quả và hoa. Để mở rộng đầu ra tại Hàn Quốc, cần kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh với các nhà nhập khẩu và hệ thống phân phối, đồng thời rà soát yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc đối với từng mặt hàng. Đây là cơ sở để hoạt động giới thiệu sản phẩm đi tiếp đến những đơn hàng ổn định.

Buổi làm việc diễn ra trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc của đoàn Lâm Đồng. Trước đó, ngày 16/11, đoàn đã làm việc với chính quyền thành phố Chuncheon, tỉnh Gangwon, về mở rộng hợp tác trên nền tảng quan hệ hữu nghị giữa Chuncheon và Đà Lạt được xây dựng từ năm 2016.