Xúc tiến giải phóng mặt bằng KCN VSIP Huế rộng hơn 467 ha

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn kiểm tra thực địa Khu công nghiệp VSIP Huế.

Thời gian qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 thành phố Huế, chính quyền hai xã Hưng Lộc, Lộc An cùng chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã triển khai khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời tổ chức họp dân, công khai chủ trương và tiếp nhận, giải đáp kiến nghị của người dân. Theo kế hoạch, đến ngày 31-12-2026, các đơn vị phấn đấu hoàn thành phần diện tích giải phóng mặt bằng theo kế hoạch. Giai đoạn tiếp theo, đến ngày 30-10-2027, tiếp tục thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng thêm khoảng 215,1 ha.

Tại buổi làm việc, các đơn vị tập trung làm rõ những khó khăn liên quan đến hồ sơ đất đai, xác định nguồn gốc sử dụng đất, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết kiến nghị của người dân. Phó Chủ tịch UBND TP Huế Hà Văn Tuấn yêu cầu các địa phương xác định cụ thể từng phần việc, mốc thời gian và trách nhiệm để tổ chức thực hiện dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, không để kéo dài ảnh hưởng tiến độ dự án. Các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan được yêu cầu tăng cường phối hợp, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền. Chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền, vận động, công khai chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đồng thời tiếp nhận và xử lý kịp thời các kiến nghị chính đáng của người dân. Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị chủ đầu tư xây dựng tiến độ cụ thể theo cam kết, chủ động phối hợp với các đơn vị trong quá trình giải phóng mặt bằng và triển khai dự án. Trong đầu tư hạ tầng, cần thiết kế đồng bộ hệ thống thoát nước, bảo đảm an toàn, phù hợp điều kiện tự nhiên và yêu cầu phòng, chống ngập lụt, thiên tai. KCN VSIP Huế được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp xanh, thông minh, bền vững, hướng đến thu hút đầu tư vào các lĩnh vực như công nghệ sạch, điện tử, chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ, logistics và công nghệ cao.