Xúc tiến đưa các hội chợ du lịch quốc tế ITB và WTM tổ chức tại Hà Nội

Buổi làm việc giữa đoàn công tác thành phố Hà nội với đại diện Tập đoàn Messe Berlin và Tập đoàn RX Global nằm trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế WTM London (Vương Quốc Anh). Đoàn công tác do đồng chí Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội làm trưởng đoàn, cùng đồng chí Trần Hoàng Nam, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch, đồng chí Đặng Việt Sơn, đại diện Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam và các cán bộ của Sở.

Trong buổi làm việc với Tập đoàn Messe Berlin, đơn vị chủ quản ITB, tiếp đoàn gồm có bà Clarissa Lim - Giám đốc Phát triển Kinh doanh Messe Berlin Châu Á - Thái Bình Dương và ông Saurabh Shukla - Giám đốc Kinh doanh Messe Berlin Ấn Độ. Tại đây, ông Phạm Tuấn Long đã giới thiệu về tiềm năng tăng trưởng của du lịch Hà Nội thông qua số liệu bứt phá 9 tháng năm 2026 (đón 27,5 triệu lượt khách, riêng khách quốc tế tăng 22%).

Buổi làm việc giữa đoàn công tác thành phố Hà nội với đại diện Tập đoàn Messe Berlin

Trao đổi ý tưởng tổ chức Hội chợ ITB phiên bản Việt Nam tại thành phố Hà Nội, ông Phạm Tuấn Long khẳng định thành phố Hà Nội quan tâm đến thúc đẩy và triển du lịch Hà Nội thông qua các sự kiện lớn mang tầm quốc tế về văn hóa và du lịch trong đó có ITB. Đồng thời, phía Tập đoàn Messe Berlin cũng bày tỏ mong muốn sớm được tổ chức ITB tại Hà Nội vào năm 2028. Đồng thời, Tập đoàn cho biết sẽ thảo luận khung thời gian tiến hành khảo sát thực địa trực tiếp của các chuyên gia Messe Berlin tại Hà Nội trong năm 2027.

Cùng ngày, đoàn công tác cũng có buổi làm việc với Tập đoàn RX Global, đơn vị chủ quản WTM. Tiếp đoàn gồm có bà Kerry Prince, Giám đốc Điều hành Tập đoàn và ông Jonathan Heastie, Giám đốc Danh mục Đầu tư toàn cầu WTM. Trao đổi tại cuộc họp, đồng chí Phạm Tuấn Long cho biết, thành phố Hà Nội sẵn sàng đăng cai tổ chức sự kiện nhượng quyền thương hiệu của Tập đoàn RX Global tại Hà Nội. Việc đưa thương hiệu WTM về Hà Nội sẽ giúp Thủ đô trở thành “trung tâm tổ chức hội nghị, sự kiện quốc tế hàng đầu Đông Nam Á”, tạo động lực cho phát triển mạnh mẽ để đạt cột mốc đón 47 - 51 triệu lượt khách vào năm 2030.

Buổi làm việc giữa đoàn công tác thành phố Hà nội với đại diện Tập đoàn RX Global

Bên cạnh đó, Giám đốc Điều hành Kerry Prince cho biết mục tiêu của việc tổ chức Hội chợ WTM là quảng bá và phát triển du lịch trên toàn thế giới. WTM là một thương hiệu uy tín và ngày càng thu hút được các nước tham gia Hội chợ.

Đồng thời, Tập đoàn RX Global đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho thị trường Việt Nam. Trong đó, Hà Nội là trọng tâm nghiên cứu của Tập đoàn trong việc đưa Hội chợ WTM về tổ chức tại Hà Nội. Hai bên thống nhất cơ chế trao đổi thông tin và thiết lập Tổ công tác hỗn hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và Ban Giám đốc Danh mục Đầu tư WTM để xây dựng Đề án khả thi (Feasibility Study) trong năm 2027.