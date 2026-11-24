Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ngài Bastian N. Chacko, Phó Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh; đại diện tỉnh Cao Bằng, các chuyên gia, các hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch, lữ hành trong nước, quốc tế; các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: T.Đ

Phát biểu chào mừng và đề dẫn tại hội nghị, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Quảng Trị xác định Ấn Độ là một trong những thị trường du lịch quốc tế cần được quan tâm phát triển có trọng tâm, có chiến lược và lâu dài. Điều tỉnh kỳ vọng không chỉ là hình ảnh Quảng Trị xuất hiện trên màn ảnh Bollywood, mà từ màn ảnh ấy, Quảng Trị sẽ hiện diện trong lựa chọn điểm đến của ngày càng nhiều du khách Ấn Độ.

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: T.Đ

Để chuyển hóa sức lan tỏa của điện ảnh thành dòng khách du lịch thực tế, đồng chí đề nghị các đại biểu tham luận và thảo luận, làm rõ 5 nhóm vấn đề trọng tâm, gồm: Chiến lược tiếp cận thị trường và truyền thông điểm đến; phát triển sản phẩm du lịch và liên kết điểm đến; kết nối hàng không và khả năng tiếp cận điểm đến; nâng cao năng lực đón tiếp và chất lượng dịch vụ; cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện sau hội nghị.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: T.Đ

Trong đó, chú trọng xây dựng chiến dịch truyền thông đồng bộ trước, trong và sau thời điểm công chiếu bộ phim SILAA; tăng cường liên kết để hình thành những hành trình du lịch theo dấu chân điện ảnh; nghiên cứu khả năng tổ chức các chuyến bay thuê bao, tiến tới xúc tiến mở đường bay trực tiếp từ các thành phố lớn của Ấn Độ đến Cảng hàng không Đồng Hới. Đồng thời, phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch phù hợp với văn hóa, phong tục, thị hiếu và nhu cầu của du khách Ấn Độ.

Ngài Bastian N. Chacko, Phó Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị - Ảnh: T.Đ

Ngài Bastian N. Chacko, Phó Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam đánh giá cao sáng kiến xúc tiến du lịch thông qua điện ảnh Bollywood của tỉnh Quảng Trị. Trên nền tảng quan hệ hữu nghị lâu đời giữa Việt Nam và Ấn Độ, cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ của hoạt động du lịch hai chiều, ngài Phó Đại sứ đánh giá Quảng Trị là điểm đến còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác đối với thị trường Ấn Độ.

Nhấn mạnh vai trò của điện ảnh Bollywood trong việc khơi nguồn cảm hứng du lịch cho người dân Ấn Độ, ngài Phó Đại sứ khẳng định, Đại sứ quán Ấn Độ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với chính quyền tỉnh Quảng Trị, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và hỗ trợ các doanh nghiệp nhằm biến tầm nhìn này thành hiện thực. Đồng thời, ngài tin tưởng rằng hội nghị này sẽ mở ra những quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả giữa các nhà làm phim Ấn Độ, doanh nghiệp lữ hành và các bên liên quan trong ngành du lịch Quảng Trị.

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: T.Đ

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tham luận, thảo luận về chiến lược marketing du lịch Quảng Trị đối với thị trường khách Ấn Độ; xây dựng chiến dịch truyền thông nhằm tận dụng hiệu ứng của bộ phim SILAA; phát triển sản phẩm du lịch, tăng cường liên kết điểm đến giữa các địa phương; khả năng kết nối đường bay từ Ấn Độ đến Quảng Trị

Đại diện doanh nghiệp trình bày chiến lược marketing đối với thị trường khách Ấn Độ và chiến dịch truyền thông của du lịch Quảng Trị để tận dụng hiệu ứng của bộ phim SILAA - Ảnh: T.Đ

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng phát biểu tại hội nghị - Ảnh: T.Đ

Các đại biểu cũng đánh giá tiềm năng, cơ hội của du lịch Quảng Trị đối với thị trường khách Ấn Độ; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, kích cầu du lịch và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch, lữ hành nhằm thu hút khách du lịch Ấn Độ đến Quảng Trị trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị và đại diện Oxalis Group điều hành phiên thảo luận tại hội nghị - Ảnh: T.Đ

Doanh nghiệp thuộc Liên minh Công ty thị trường Ấn Độ phát biểu tại phiên thảo luận - Ảnh: T.Đ

Tại hội nghị, Liên minh Công ty thị trường Ấn Độ và Hiệp hội du lịch tỉnh Quảng Trị đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác quảng bá và phát triển sản phẩm du lịch nhằm khai thác thị trường khách du lịch Ấn Độ.

Liên minh Công ty thị trường Ấn Độ và Hiệp hội du lịch tỉnh Quảng Trị ký kết bản ghi nhớ hợp tác - Ảnh: T.Đ