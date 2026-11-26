Các nhà sáng tạo nội dung (KOLs) quốc tế tham gia chương trình Kreatorverse 2026, quảng bá du lịch Đà Nẵng. Ảnh: TTXTDL

Quảng bá hình ảnh và tạo doanh thu

Kế hoạch truyền thông, xúc tiến du lịch Đà Nẵng năm 2027 được xây dựng trên cơ sở đánh giá tổng quan thị trường, kết quả triển khai năm 2026, dự báo xu hướng và sự tham vấn của các chuyên gia trong ngành.

Định hướng truyền thông nội địa tại Đà Nẵng được phân theo các nhóm sản phẩm đáp ứng nhu cầu của từng thị trường Bắc - Trung - Nam. Sản phẩm được xây dựng gắn với nghỉ dưỡng biển, văn hóa - di sản, ẩm thực, thể thao, sức khỏe, tập trung vào đối tượng khách đi theo nhóm gia đình, khách yêu thích các hoạt động du lịch cộng đồng.

Với thị trường quốc tế, trọng tâm là các sản phẩm du lịch chậm, du lịch golf, du lịch cưới, MICE (du lịch kết hợp với hội thảo, triển lãm, nghỉ dưỡng), wellness (du lịch kết hợp với chăm sóc sức khỏe), trải nghiệm làng nghề và đời sống bản địa.

Lợi thế hình ảnh điểm đến Đà Nẵng được xác định là an toàn, hiếu khách, thân thiện, giá cả phù hợp, khả năng tổ chức kỳ nghỉ trọn vẹn, tính kết nối, hạ tầng đồng bộ, việc triển khai bộ tiêu chí xanh và bộ tiêu chí SMILE.

Kế hoạch truyền thông, xúc tiến du lịch 2027 tiếp tục nhấn mạnh vai trò của các đối tác, công cụ, kênh truyền thông hiện đại như Danang Fantasticity đa nền tảng, chiến dịch OTA (sàn đặt dịch vụ trực tuyến), AI, VR360, bản đồ số ẩm thực, Da Nang Storytellers, các đoàn famtrip MICE và KOLs, trên tinh thần kết nối, nhất quán thông điệp số trong toàn hệ thống khách sạn, lữ hành, nhà hàng, điểm tham quan và các doanh nghiệp dịch vụ.

Nhìn nhận về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Quỳnh, Chủ tịch Chi hội Khách sạn Đà Nẵng, Tổng Giám đốc Furama Resort cho rằng, năm 2027 là giai đoạn ngành du lịch thành phố cần chuyển mạnh từ quảng bá hình ảnh sang xúc tiến tạo doanh thu.

“Đà Nẵng đã là một thương hiệu du lịch mạnh nên mục tiêu không dừng lại ở việc nhiều du khách biết đến thành phố, mà là tạo thêm lý do để họ lựa chọn Đà Nẵng, đặt phòng, đặt tour, mua vé, tham gia sự kiện, ở lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và quay lại nhiều lần hơn. Hiệu quả truyền thông cần được đo bằng số phòng bán được, số đêm lưu trú, doanh thu dịch vụ, mức chi tiêu bình quân và tỷ lệ khách quay lại thay vì lượt xem, lượt tương tác hay số bài viết”, ông Quỳnh nói.

Đà Nẵng tăng cường kết nối đối tác du lịch tại Singapore. Ảnh: TTXTDL

Về vấn đề lựa chọn thông điệp, hình ảnh, sản phẩm riêng cho từng thị trường, ông Quỳnh đề xuất thành phố cần tiếp tục phát huy lợi thế của một điểm đến vừa có biển, nghỉ dưỡng, sự kiện, vừa có đô thị năng động, ẩm thực, văn hóa đặc sắc và các hành trình liên kết vùng thuận tiện.

Kế hoạch truyền thông, xúc tiến du lịch năm 2027 cần đi theo hướng có dữ liệu, phân khúc thị trường, sản phẩm cụ thể, chiến lược quản trị rủi ro và có sự tham gia thực chất của doanh nghiệp.

Một khuyến nghị khác được ông Quỳnh đưa ra là Đà Nẵng cần có chiến lược tái cân bằng thị trường khách trên cơ sở duy trì các thị trường truyền thống, đồng thời đẩy mạnh các thị trường gần, dễ kích hoạt như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Ấn Độ, Úc và thị trường nội địa.

Với châu Âu và Bắc Mỹ, nên tiếp cận chọn lọc các phân khúc có khả năng chi tiêu tốt, lưu trú dài ngày, quan tâm đến văn hóa, sinh thái, wellness và trải nghiệm bản địa.

Kết nối hệ sinh thái doanh nghiệp

Khi ngành du lịch đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng nâng cao chất lượng trải nghiệm, đa dạng hóa thị trường và gia tăng giá trị từ mỗi chuyến đi, việc kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ với những đơn vị có khả năng đưa khách đến điểm đến ngày càng trở nên quan trọng.

Kế hoạch xúc tiến du lịch Đà Nẵng xác định mở rộng phạm vi kết nối, tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và tạo thêm cơ hội tiếp cận các thị trường khách mới. Đồng thời chú trọng chất lượng kết nối, mức độ phù hợp giữa nhu cầu thị trường và sản phẩm cung ứng, qua đó thúc đẩy khả năng hình thành các chương trình hợp tác, xây dựng tuyến điểm và đưa khách đến thành phố trong thời gian tới.

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố, dự kiến Đà Nẵng sẽ triển khai khoảng 34 hoạt động xúc tiến lớn tại các thị trường trong nước và quốc tế; tăng cường chuỗi hoạt động kết hợp giữa giao thương, hội thảo chuyên đề, giới thiệu sản phẩm và khảo sát trải nghiệm điểm đến.

Phát triển du lịch được nhìn nhận trên cơ sở liên kết hệ sinh thái, thay vì xúc tiến riêng lẻ từng sản phẩm hay từng đơn vị. Đây cũng là nền tảng để nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến, tăng cường khả năng tiếp cận thị trường quốc tế và từng bước chuyển lợi thế điểm đến thành giá trị kinh doanh bền vững.

Khách tìm hiểu về du lịch Đà Nẵng tại Hội chợ du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2026. Ảnh: TTXTDL

Theo ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, các hoạt động giao thương, xúc tiến du lịch cần tạo ra những kết nối có khả năng chuyển hóa thành cơ hội hợp tác và giá trị kinh doanh thực chất.

Khi hoạt động du lịch liên tục thay đổi, doanh nghiệp cũng cần chủ động hơn trong việc tìm hiểu nhu cầu của từng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển những trải nghiệm có sức cạnh tranh. Muốn làm được điều đó, cần có sự kết nối chặt chẽ giữa điểm đến, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, đơn vị phân phối và các đối tác quốc tế.

Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố đã triển khai cho doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đăng ký tham gia các hoạt động xúc tiến, giới thiệu sản phẩm du lịch Đà Nẵng tại thị trường nội địa và quốc tế xuyên suốt năm 2027, phù hợp với quy mô, nhu cầu và định hướng khách của từng doanh nghiệp. Đồng thời công bố sớm danh mục sự kiện, lễ hội trong năm mới. Cụ thể, thành phố dự kiến tổ chức khoảng 60 lễ hội, sự kiện trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, giải trí. Các lễ hội, sự kiện được xác định tổ chức có bản sắc riêng, có sức hút và có khả năng trở thành lý do để xúc tiến du khách lựa chọn đến Đà Nẵng.