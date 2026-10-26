Xúc tiến dự án nhà máy gỗ công nghiệp Việt – Đức ở Gia Lai

Tại buổi làm việc, Công ty Göpfert Möbelteile GmbH và Công ty cổ phần Năng lượng sinh học Phú Tài đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác thành lập công ty liên doanh đầu tư, xây dựng Nhà máy Gỗ Công nghiệp Việt Đức.

Các nhà đầu tư nêu một số đề xuất tại cuộc làm việc. Ảnh: KIM LOAN

Dự án của liên doanh dự kiến sản xuất khoảng 1 triệu m³ ván công nghiệp (MDF/Okal) và 20.000 sản phẩm nội thất, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, trong đó có Đức.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đề nghị các doanh nghiệp sớm thống nhất phương án liên doanh, cơ cấu góp vốn, công nghệ sản xuất, thị trường tiêu thụ và tiến độ thực hiện dự án. Chú trọng ứng dụng công nghệ chế biến tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và tiêu chuẩn xuất khẩu.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng giao các sở, ngành của tỉnh hỗ trợ kết nối, hướng dẫn thủ tục đầu tư, tạo điều kiện để nhà đầu tư khảo sát vùng nguyên liệu và địa điểm triển khai dự án.