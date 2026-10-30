Xúc tiến đầu tư và kết nối đường bay trực tiếp Lâm Đồng - Thanh Hóa

Chiều 29/10, tại phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa), UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị “Xúc tiến đầu tư, du lịch và kết nối phát triển đường bay Lâm Đồng - Thanh Hóa”.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sự kiện thu hút sự tham gia của lãnh đạo hai địa phương, đại diện VCCI, Cảng hàng không Việt Nam cùng đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn khẳng định, hội nghị không chỉ là diễn đàn giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương mà còn có ý nghĩa thiết thực trong việc mở ra các chương trình du lịch liên tuyến. Việc khôi phục và phát triển đường bay trực tiếp Lâm Đồng - Thanh Hóa sẽ tạo chiếc cầu nối hàng không bền vững, kết nối mạng lưới du lịch đặc sắc của Tây Nguyên, Nam Trung Bộ với khu vực Bắc Trung Bộ; từ đó mở rộng thị trường khách, gia tăng cơ hội hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư của hai tỉnh Lâm Đồng - Thanh Hóa.

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan trong nỗ lực thúc đẩy khôi phục đường bay Liên Khương - Thọ Xuân. Khẳng định Thanh Hóa luôn rộng mở chào đón các nhà đầu tư, cam kết đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tin tưởng các nội dung hợp tác sẽ sớm được cụ thể hóa thành những dự án thiết thực, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại các gian hàng trưng bày.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận giải pháp phát triển du lịch, hạ tầng bay và phương án hợp tác lâu dài. Lãnh đạo ngành văn hóa, du lịch hai tỉnh đã giới thiệu nhiều sản phẩm độc đáo, nổi bật là công tác chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI (năm 2026) và các tour du lịch trọng điểm của Thanh Hóa. Đại diện Cảng hàng không Việt Nam cũng công bố các chính sách ưu đãi, giải pháp hỗ trợ nhằm phục hồi và ổn định đường bay kết nối hai vùng đất.

Trong khuôn khổ sự kiện, lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư của hai tỉnh đã diễn ra trang trọng. Đây là cột mốc quan trọng, hiện thực hóa cam kết đồng hành, mở ra chặng đường phát triển mới sâu rộng và hiệu quả giữa Lâm Đồng và Thanh Hóa.