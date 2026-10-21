Xúc tiến đầu tư, trao đổi cơ hội hợp tác phát triển du lịch, công nghiệp và dịch vụ tại khu vực cửa khẩu Lý Vạn

Đoàn công tác do ông Đinh Vĩnh Cường, Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn 365 Group làm trưởng đoàn. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các đối tác doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh giới thiệu tiềm năng, lợi thế, định hướng thu hút đầu tư và các chính sách ưu đãi của Cao Bằng, tập trung vào khu vực kinh tế cửa khẩu. Các bên trao đổi về cơ hội hợp tác phát triển du lịch giữa Cao Bằng với huyện Đại Tân, thành phố Sùng Tả (Trung Quốc); khả năng kết nối các điểm đến, khai thác thị trường khách du lịch qua biên giới, nhất là Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc).

Các dự án tại Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh được xem xét áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu và tiền thuê đất theo quy định pháp luật hiện hành, căn cứ vào lĩnh vực, địa bàn, quy mô, tính chất và điều kiện cụ thể của từng dự án. Tỉnh định hướng ưu tiên thu hút đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp; công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ; chế biến nông, lâm sản; logistics, kho bãi, trung tâm phân phối; thương mại biên giới và các dự án ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, góp phần mở rộng chuỗi cung ứng và tăng cường kết nối kinh tế Việt Nam, Trung Quốc và ASEAN.

Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn 365 Group Đinh Vĩnh Cường trao đổi các dự án mong muốn được đầu tư tại tỉnh.

Đoàn khảo sát Công ty TNHH Tập đoàn 365 Group đánh giá khu vực cửa khẩu Lý Vạn có nhiều dư địa phát triển du lịch, dịch vụ và thương mại biên giới. Trên cơ sở đó, Công ty nghiên cứu đầu tư mô hình tiểu trấn du lịch mang đậm bản sắc văn hóa Cao Bằng, kết hợp các dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa địa phương. Dự án hướng tới hình thành điểm đến phục vụ du khách, góp phần khai thác tiềm năng du lịch khu vực biên giới, tạo việc làm cho người dân và thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai địa phương.

Bên cạnh lĩnh vực du lịch, đoàn công tác đề xuất nghiên cứu cơ hội đầu tư nhà máy chế biến khoáng sản, trong đó, có khoáng sản nhôm; ứng dụng máy móc, công nghệ theo hướng chuyển đổi xanh; xem xét khả năng xây dựng nhà máy sản xuất xe máy điện và lắp ráp ô tô tại khu vực cửa khẩu. Các nội dung hợp tác được đặt trong định hướng hình thành chuỗi công nghiệp có tính bổ trợ, tăng cường liên kết sản xuất, thương mại và dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế khu vực biên giới.

Kết thúc buổi làm việc, các bên thống nhất tiếp tục nghiên cứu quy hoạch, quỹ đất, điều kiện hạ tầng, trình tự thủ tục và cơ chế phối hợp triển khai dự án; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổng hợp các nội dung khảo sát, rà soát quy hoạch khu vực cửa khẩu và các điều kiện liên quan để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét; nghiên cứu hợp tác, xây dựng bản ghi nhớ. Việc triển khai các dự án sẽ được thực hiện theo từng bước, bảo đảm phù hợp quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.