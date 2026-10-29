Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Quảng Ninh – Indonesia

Tham dự hội nghị có ông Adam Mulawarman Tugio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam; ông Ahmad Luthfi, Thống đốc tỉnh Trung Java, Indonesia; ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương và địa phương; đại diện các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước và Indonesia.

Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Lê Văn Ánh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Lê Văn Ánh khẳng định: Quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Indonesia được gây dựng lâu đời, qua thời gian đã không ngừng được vun đắp và phát triển lên tầm cao mới. Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (tháng 3/2025) không chỉ mở ra một chương sử mới trong quan hệ chính trị - ngoại giao, mà còn tạo ra những không gian hợp tác vô cùng rộng lớn cho cấp độ địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Trong tiến trình chung đó, Quảng Ninh luôn xác định Indonesia là một trong những đối tác chiến lược trọng điểm, giàu tiềm năng trong khu vực ASEAN.

Nhấn mạnh những tiềm năng, thế mạnh và lợi thế cạnh tranh của địa phương, lãnh đạo TP Quảng Ninh bày tỏ trân trọng chào đón các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Indonesia đầu tư vào các lĩnh vực: công nghiệp chế biến - chế tạo công nghệ cao, năng lượng tái tạo, kinh tế số, cùng hệ sinh thái logistics và kinh tế biển. Thành phố cam kết áp dụng khung chính sách ưu đãi đầu tư ở mức cao nhất, đồng thời bảo đảm các điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng và nguồn nhân lực chất lượng.

Quảng Ninh cũng kỳ vọng đồng hành cùng các doanh nghiệp Indonesia phát triển chuỗi sản xuất và cung ứng các sản phẩm nông, thủy sản và thực phẩm đạt chuẩn Halal - đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường Hồi giáo toàn cầu.

Về hợp tác du lịch và kết nối hạ tầng, lãnh đạo TP Quảng Ninh đề nghị các hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp lữ hành hai nước tăng cường liên kết, xây dựng các tour tuyến mới; đồng thời nghiên cứu khả năng thiết lập các đường bay charter hoặc đường bay thẳng kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch lớn của Indonesia với Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ dòng khách du lịch hai chiều.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio bày tỏ đánh giá cao những tiềm năng, thế mạnh, cũng như khát vọng phát triển, khả năng kết nối, tinh thần đổi mới sáng tạo và sự cởi mở của Quảng Ninh. Đồng thời khẳng định đó là lý do các doanh nghiệp Indonesia rất mong muốn tìm hiểu sâu hơn và khám phá những cơ hội hợp tác tại đây.

Đại sứ Adam Mulawarman Tugio nhấn mạnh, tiến bộ kinh tế không thể chỉ được thúc đẩy bởi chính phủ. Cũng không thể chỉ được tạo ra bởi các doanh nghiệp hoạt động riêng lẻ. Điều đó đòi hỏi sức mạnh tổng hợp của Nhà nước – Doanh nghiệp – Nhà trường. Tầm nhìn của chúng ta vượt ra ngoài khuôn khổ thương mại truyền thống; chúng ta hướng tới xây dựng một mô hình “Ba nhà” (Triple Helix) năng động, kết nối giới học thuật, ngành công nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

"Hãy để hội nghị hôm nay và MEET INDONESIA 2026 không chỉ dừng lại ở một diễn đàn thảo luận. Hãy biến nơi đây thành điểm khởi đầu của những mối quan hệ đối tác mới; nơi những dự án đầu tư mới được hình thành; nơi những ý tưởng mới tìm thấy những người đồng hành phù hợp; và nơi những cuộc trao đổi hôm nay trở thành những câu chuyện thành công của ngày mai", Đại sứ Adam Mulawarman Tugio chia sẻ.

Đại diện Tổ hợp khu công nghiệp Bắc Tiền Phong - DEEP C giới thiệu về khu công nghiệp và các cơ hội hợp tác đầu tư.

Hội nghị tập trung giới thiệu tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư, thương mại, du lịch của Quảng Ninh. Đồng thời tạo diễn đàn trao đổi, kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư hai bên, qua đó mở rộng các cơ hội hợp tác thiết thực, hiệu quả và bền vững.

Hội nghị đã cùng chứng kiến Lễ ký kết 3 Biên bản ghi nhớ (MOU) và thỏa thuận hợp tác giữa các trường đại học của Việt Nam và Indonesia trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Lễ ký kết thể hiện cam kết hợp tác chặt chẽ giữa các cơ sở giáo dục đại học hai nước: thúc đẩy trao đổi giảng viên và sinh viên, tăng cường hợp tác nghiên cứu, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời mở ra nhiều cơ hội phát triển bền vững cho TP Quảng Ninh và các đối tác Indonesia.