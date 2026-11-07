Xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lào Cai: Kết nối giao thương, mở rộng thị trường nông sản

Tăng cường kết nối thị trường

Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm gắn với chuỗi sự kiện tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2026 thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm. Với 88 gian hàng của 68 đơn vị, hơn 400 sản phẩm được giới thiệu, trong đó có 10 sản phẩm OCOP 5 sao, 45 sản phẩm OCOP 4 sao, 203 sản phẩm OCOP 3 sao và hơn 150 sản phẩm tiềm năng đạt các chứng nhận chất lượng khác.

Sản phẩm nông nghiệp đặc trưng thu hút khách hàng tham quan, mua sắm.

Tại đây, nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng của các địa phương nhận được sự quan tâm của khách hàng. Chỉ sau vài ngày tham gia trưng bày, chị Tạ Thị Tuyến, xã Thác Bà đã bán hết hàng nghìn quả bưởi Đại Minh. Trước sức mua tốt, gia đình đã gửi thêm hàng để phục vụ người tiêu dùng.

Chị Tuyến chia sẻ: “Gia đình tôi lựa chọn những quả bưởi có chất lượng tốt nhất để đưa đi giới thiệu, tiêu thụ. Việc sản phẩm được đông đảo khách hàng đón nhận không chỉ giúp tăng doanh thu, mà còn tạo động lực để người trồng bưởi chú trọng hơn đến chất lượng và xây dựng thương hiệu sản phẩm”.

Tại gian hàng của Hợp tác xã Suối Giàng, các dòng trà Shan tuyết thu hút nhiều khách hàng đến thưởng trà và mua sắm. Từ vùng chè cổ thụ, hợp tác xã đã phát triển 4 dòng sản phẩm chính gồm Diệp trà, Hồng trà, Bạch trà và Hoàng trà, giá bán từ 400.000 đồng đến 4 triệu đồng/kg. Một số sản phẩm đã tiếp cận thị trường Anh, Nhật Bản và Trung Quốc.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường và tỉnh Lào Cai tham quan, thưởng trà tại không gian trà Shan tuyết Suối Giàng.

Gian hàng Hợp tác xã Suối Giàng thu hút nhiều khách đến thưởng trà, mua sắm các dòng trà Shan tuyết.

Bà Lâm Thị Kim Thoa - Giám đốc Hợp tác xã chè Suối Giàng cho biết: “Để nâng cao giá trị sản phẩm, hợp tác xã chú trọng chế biến sâu, đa dạng mẫu mã, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, đơn vị định hướng gắn phát triển vùng chè với du lịch, chuyển đổi số và mở rộng thị trường. Thông qua hội nghị, các sản phẩm trà được đông đảo khách tham quan, đối tác quan tâm, đón nhận; hợp tác xã cũng đã nhận được nhiều đơn đặt hàng với số lượng lớn phục vụ nhu cầu làm quà biếu”.

Gian hàng của Công ty Cổ phần Yên Thành (xã Yên Bình) thu hút khách hàng với các sản phẩm chế biến từ măng tre Bát Độ như măng ăn liền, măng ớt giòn, măng muối giòn và măng khô Thác Bà. Các sản phẩm được chế biến bằng công nghệ Nhật Bản, có mẫu mã đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, doanh nghiệp mong muốn quảng bá sản phẩm, tiếp cận thêm khách hàng và tìm kiếm đối tác tiêu thụ.

Gian hàng của Công ty Cổ phần Yên Thành (xã Yên Bình) với các sản phẩm chế biến từ măng tre Bát Độ.

Doanh nghiệp huyện Hà Khẩu (Trung Quốc) giới thiệu sản phẩm tại Không gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Không chỉ kết nối thị trường trong nước, hoạt động xúc tiến thương mại còn mở ra cơ hội hợp tác với các đối tác Trung Quốc. Một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản đến từ huyện Hà Khẩu và doanh nghiệp lớn đến từ huyện Trùng Khánh, địa phương có nền nông nghiệp phát triển hiện đại của Trung Quốc, đã chia sẻ tiềm năng, cơ hội hợp tác đầu tư, kết nối sản xuất, tiêu thụ và xuất nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh. Qua đó, mở ra triển vọng tăng cường giao thương, mở rộng thị trường giữa doanh nghiệp hai bên.

Những kết quả từ hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm cho thấy nhu cầu thị trường và khả năng kết nối tiêu thụ ngày càng được quan tâm. Đây cũng là động lực để các doanh nghiệp, hợp tác xã chú trọng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và xây dựng thương hiệu.

Thu hút đầu tư, phát triển chuỗi giá trị

Tỉnh Lào Cai có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hóa nhờ khí hậu đa dạng, quỹ đất sản xuất lớn, tài nguyên rừng phong phú và hệ thống sông, hồ thuận lợi cho phát triển thủy sản. Tỉnh đã hình thành các vùng sản xuất tập trung đối với nhiều ngành hàng chủ lực như quế, chè, dược liệu, cây ăn quả, gỗ rừng trồng và chăn nuôi.

Tỉnh Lào Cai đã hình thành các vùng sản xuất tập trung đối với nhiều ngành hàng chủ lực như quế, chè, dược liệu, cây ăn quả, gỗ rừng trồng và chăn nuôi.

Toàn tỉnh hiện có 360 doanh nghiệp, 804 hợp tác xã, 2.801 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản và hơn 1.000 cơ sở chế biến nông, lâm sản; 558 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao. Đây là nền tảng quan trọng để mở rộng sản xuất hàng hóa, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân.

Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và dược liệu. Trong đó, Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh tập trung hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu hàng hóa gắn với chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm; Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND khuyến khích đầu tư phát triển vùng trồng, cơ sở sản xuất giống, chế biến và bảo quản dược liệu.

Một trong những kết quả đáng chú ý của Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2026 là UBND tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 5 doanh nghiệp với các dự án tập trung vào chăn nuôi công nghệ cao, chế biến tinh dầu quế, sản xuất và xuất khẩu nông sản, chế biến chè xuất khẩu và đầu tư cơ sở sản xuất kinh doanh.

UBND tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 5 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư chăn nuôi công nghệ cao Gia Hưng thực hiện dự án xây dựng trang trại chăn nuôi lợn sinh sản chất lượng cao với tổng vốn đầu tư 196,3 tỷ đồng; Công ty TNHH Việt Cường Phát Yên Bái đầu tư Nhà máy chưng cất tinh dầu quế với 74,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Phúc Long đầu tư Nhà máy sản xuất và xuất khẩu nông sản với 55 tỷ đồng; Hợp tác xã Chè Mường Khương triển khai dự án liên kết hợp tác tiêu thụ, chế biến chè xuất khẩu tại các xã vùng cao biên giới Mường Khương, Pha Long với tổng vốn 13,9 tỷ đồng; Công ty TNHH Hiệp Thành đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại xã Bản Liền với tổng vốn 6,7 tỷ đồng.

Các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hợp tác xã đã ký kết biên bản ghi nhớ, hợp đồng hợp tác trong phát triển nông nghiệp.

Cùng với thu hút đầu tư, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hợp tác xã đã ký kết biên bản ghi nhớ, hợp đồng hợp tác trong phát triển dược liệu giai đoạn 2026 - 2030; tiêu thụ quế, xây dựng vùng nguyên liệu quế hữu cơ; tiêu thụ kén tằm và phát triển vùng trồng dâu, nuôi tằm bền vững. Các thỏa thuận tạo cơ sở tăng cường liên kết từ phát triển vùng nguyên liệu, tổ chức sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2026.

Tại hội nghị, đồng chí Giàng Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, mặc dù có nhiều lợi thế về địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu và tài nguyên rừng, song giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng, nhất là trong lĩnh vực chế biến sâu, bảo quản, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường. Vì vậy, Lào Cai mong muốn thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và công nghệ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản.

Sản phẩm nông nghiệp do Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh nghiên cứu, sản xuất được trưng bày, giới thiệu tại hội nghị.

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh định hướng thu hút 129 dự án thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản và dịch vụ logistics nông nghiệp, tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực: phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, nông nghiệp sinh thái và tuần hoàn; chế biến sâu, ứng dụng công nghệ sau thu hoạch; hạ tầng logistics, thương mại nông sản cửa khẩu; kinh tế đa tầng dưới tán rừng gắn với du lịch sinh thái.

Tỉnh Lào Cai cam kết duy trì đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư khảo sát, triển khai dự án, kết nối với hợp tác xã và người dân, hình thành các vùng nguyên liệu ổn định.

Với chủ đề “Kết nối thị trường - Nâng tầm giá trị nông sản”, hội nghị đã tạo thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối doanh nghiệp, thu hút đầu tư và mở rộng hợp tác trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản. Những thỏa thuận hợp tác được ký kết và các dự án được chấp thuận đầu tư là cơ sở để Lào Cai huy động nguồn lực, phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, nâng cao năng lực chế biến và mở rộng thị trường, hướng tới phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững.