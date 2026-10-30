Xúc tiến đầu tư, du lịch và kết nối đường bay Lâm Đồng - Thanh Hóa

Quang cảnh hội nghị

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn và Phó Chủ tịch VCCI Việt Nam Bùi Trung Nghĩa chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị, về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, hội nghị là dịp để các cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư 2 địa phương trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác cụ thể, nhất là trong các lĩnh vực du lịch, thương mại và tiêu thụ sản phẩm.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị

Đặc biệt, việc nghiên cứu khôi phục đường bay giữa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương và Cảng hàng không Thọ Xuân có ý nghĩa quan trọng trong kết nối giao thông, mở rộng thị trường du lịch, thúc đẩy giao thương và tăng cường liên kết kinh tế giữa 2 địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn đề nghị 2 địa phương tăng cường xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp, phát triển du lịch liên tuyến và mở rộng hợp tác thương mại, phát huy lợi thế của mỗi địa phương. Tỉnh Lâm Đồng cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp và phối hợp với Thanh Hóa triển khai các chương trình hợp tác thiết thực, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chào mừng các đại biểu tham dự hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh, Thanh Hóa có thế mạnh về du lịch biển, văn hóa, di sản và sinh thái; Lâm Đồng sở hữu sức hấp dẫn riêng với không gian cao nguyên, khí hậu đặc trưng phù hợp với du lịch nghỉ dưỡng, du lịch canh nông và các sự kiện văn hóa, du lịch nổi bật.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn (hàng đầu bên phải) cùng các đại biểu tham dự hội nghị

Đây là cơ sở thuận lợi để 2 địa phương xây dựng các hành trình du lịch liên tuyến, tăng cường trao đổi khách và mở rộng thị trường. Thanh Hóa đồng tình, ủng hộ sáng kiến khôi phục đường bay Liên Khương - Thọ Xuân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng (hàng đầu bên trái) cùng các đại biểu dự hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng bày tỏ tin tưởng hội nghị sẽ mở ra những cơ hội mới, góp phần phát huy lợi thế, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 2 địa phương. Thanh Hóa luôn chào đón các nhà đầu tư, doanh nghiệp và du khách đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư và trải nghiệm những giá trị đặc sắc của địa phương.

Đại diện doanh nghiệp trao đổi các giải pháp kết nối thị trường, thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa tỉnh Thanh Hóa và Lâm Đồng

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Lâm Đồng; quảng bá du lịch, giới thiệu Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, trao đổi về chính sách hỗ trợ khôi phục, duy trì đường bay Lâm Đồng - Thanh Hóa, các giải pháp kết nối thị trường, thúc đẩy hợp tác đầu tư, phát triển du lịch, mở rộng nguồn khách từ các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ.

Các doanh nghiệp, hiệp hội tỉnh Lâm Đồng và Thanh Hóa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tại hội nghị

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp, hiệp hội đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, góp phần tăng cường liên kết, mở rộng cơ hội đầu tư, kinh doanh giữa các địa phương.