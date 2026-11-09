Xúc tiến đầu tư các khu kinh tế, khu công nghiệp Việt – Trung

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý, ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và châu Hồng Hà (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) cùng một số địa phương, đơn vị liên quan.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương, ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp và doanh nghiệp hai nước đã giới thiệu tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển, quy hoạch các khu kinh tế, khu công nghiệp; thông tin về hạ tầng kỹ thuật, quỹ đất, lĩnh vực ưu tiên và cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư.

Phía châu Hồng Hà giới thiệu thế mạnh của các khu phát triển kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn, gắn với các ngành sản xuất kim loại màu, công nghệ thông tin, nông nghiệp đặc thù vùng cao nguyên, dược phẩm, hóa chất xanh, dệt may, văn hóa và du lịch.

Đại diện Tổng công ty Viglacera giới thiệu thông tin chính sách thu hút vào Khu công nghiệp Trấn Yên.

Đại diện tỉnh Lào Cai và Quảng Ninh thông tin về lợi thế vị trí địa kinh tế, hệ thống cửa khẩu, hạ tầng giao thông kết nối, tiềm năng phát triển Khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, chia sẻ định hướng phát triển và chính sách thu hút đầu tư của địa phương.

Doanh nghiệp phía Trung Quốc chia sẻ nhu cầu, định hướng hợp tác.

Bên cạnh phần giới thiệu của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp hai bên chia sẻ nhu cầu, định hướng hợp tác, tìm hiểu cơ hội đầu tư, liên kết sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực có thế mạnh và khả năng bổ trợ lẫn nhau.

Đại diện doanh nghiệp hai nước ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Tại hội nghị, đại diện doanh nghiệp hai nước cũng ký kết 3 cặp biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, công nghiệp.