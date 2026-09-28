Xúc tiến đầu tư 28 dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030

Nhiều dự án đường bộ cao tốc đang khai thác quy mô 4 làn xe hạn chế sẽ được kêu gọi nguồn lực đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu vận tải đang tăng mạnh (Ảnh minh hoạ).

Trong đó, nhóm ưu tiên 1 có 15 dự án, gồm: Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội quy mô 6 làn xe, dài 225km, đi qua 5 tỉnh, thành, gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Đức Hòa - Mỹ An đi qua địa bàn 2 tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp với tổng chiều dài 74km.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Mai Sơn - Cam Lộ từ 4 làn xe lên 6 làn xe hoàn chỉnh, qua địa bàn 5 tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị với tổng chiều dài 415km.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quảng Ngãi - Dầu Giây từ 4 làn xe lên 6 làn xe, qua địa bàn 6 tỉnh, thành phố: Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai với tổng chiều dài 551km.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Phú Thọ - Cổ Tiết - Yên Bài, quy mô đầu tư 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), qua địa bàn 2 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội và Phú Thọ với tổng chiều dài 49km.

Dự án cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, đoạn Hà Tiên - Rạch Giá qua địa bàn tỉnh An Giang, quy mô 4 làn xe với tổng chiều dài 87km.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Tuyên Quang - Phú Thọ từ quy mô 4 làn xe hạn chế lên 4 làn xe hoàn chỉnh, đi qua địa bàn 2 tỉnh: Tuyên Quang, Phú Thọ với tổng chiều dài 40km.

Dự án cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo quy mô 4 làn xe, dài 56km, đi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột quy mô 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), dài 149km đi qua địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa quy mô 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), dài 105km đi qua địa bàn 2 tỉnh: Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Dự án cao tốc Nha Trang - Liên Khương đoạn Nha Trang - Đà Lạt quy mô 4 làn xe, dài 81km qua địa bàn 2 tỉnh: Lâm Đồng và Khánh Hoà.

Dự án cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa - Bù Đăng đoạn Phan Thiết - Bảo Lộc quy mô 4 làn xe, dài 75km qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Dự án mở rộng đường Vành đai 3 TP.HCM từ 4 làn xe lên 8 làn xe, dài 76km qua địa phận 3 tỉnh, thành phố: TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ từ 4 làn xe lên 6 làn xe, dài 23km qua địa phận 2 tỉnh: Đồng Tháp, Vĩnh Long.

Dự án cao tốc TP.HCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau đoạn Vĩnh Long - Cần Thơ quy mô 4 làn xe, dài 77km qua địa bàn 2 tỉnh, thành phố: Vĩnh Long, Cần Thơ.

Cùng với đó là nhóm ưu tiên 2 với tổng cộng 13 dự án. Trong đó đáng chú ý có cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Ngọc Hồi – Pleiku; Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Chơn Thành - Đức Hòa; Dự án cao tốc Vũng Áng - Cha Lo; Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây nhánh Việt Trì - Hoà Bình; Dự án nâng cấp, mở rộng cao tốc Nội Bài - Hạ Long đoạn Nội Bài - Bắc Ninh; Dự án mở rộng cao tốc Phủ Lý - Nam Định; Dự án cao tốc vành đai trung du phía Bắc đoạn Thái Nguyên - Lạng Sơn...