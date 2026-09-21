Xúc phạm hàng xóm trên Facebook, 1 phụ nữ bị phạt 12,5 triệu đồng

Theo đó, Công an xã Đức Cơ đã nhận được đơn trình báo của chị P.T.H (SN 1979, trú tại xã Đức Cơ) về việc gia đình mình bị hàng xóm là chị N.T.T (SN 1989) xúc phạm trên mạng xã hội Facebook.

Công an xã Đức Cơ đã xử phạt chị T. số tiền 12,5 triệu đồng. Ảnh: ĐVCC

Theo chị H, giữa chị và chị T. chỉ có mâu thuẫn nhỏ xuất phát từ việc hiểu nhầm. Tuy nhiên, chị T. đã đăng tải bài viết chửi bới, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của chị H. và những người trong gia đình chị.

Dù chị H. yêu cầu chị T. xóa bài viết trên, song chị T. vẫn kiên quyết giữ lại trên Facebook gây ảnh hưởng xấu đến gia đình chị H.

Công an xã Đức Cơ đã mời chị T. đến làm việc và tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến ứng xử trên không gian mạng. Chị T. đã gỡ bỏ bài viết, gặp mặt và xin lỗi phía gia đình chị H, đồng thời cam kết không tái phạm.

Dựa trên những căn cứ thu thập được, Công an xã Đức Cơ đã xử phạt chị T. 12,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.