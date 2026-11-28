Phim khởi chiếu tại các rạp vào ngày 11-11. Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai đã dự buổi cinetour (giao lưu với khán giả - PV) của đoàn phim tại một rạp phim ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề tài quen thuộc nhưng vẫn “rất cuốn”

Phim Ngày con còn mẹ có đề tài về gia đình - một đề tài không mới trong những năm gần đây, do được nhiều đạo diễn khai thác và tạo được dấu ấn, thành công. Với Ngày con còn mẹ, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng có góc nhìn và cảm nhận riêng, kể câu chuyện bà Tím (nghệ sĩ Hồng Đào đóng) đã ở tuổi về chiều, giấu con chuyện bản thân đang mắc căn bệnh nan y. Trong khi đó, 2 người con của bà đang trong độ tuổi lập thân, lập nghiệp - một giai đoạn rất nhiều thử thách đối với người trẻ.

Poster phim Ngày con còn mẹ.

Là con trai cả, Pháo (diễn viên Trần Huy Anh đóng) được bà Tím đầu tư tiền để mở công ty, mua xe ô tô, chuẩn bị lập gia đình và sắp làm cha. Còn Mây (diễn viên Phương Anh Đào đóng) ở tuổi 28 trải qua vài công việc, gặp những sự cố ở môi trường công sở, đang tìm kiếm việc làm… Những lúc Pháo và Mây gặp khó khăn, lúc nào cũng có người mẹ mạnh mẽ sẻ chia, hỗ trợ.

Cao trào của phim là khi căn bệnh ung thư dạ dày của bà Tím tái phát. Nếu không phẫu thuật, bà chỉ có thể sống 3 tháng nữa. Lúc này, Pháo làm ăn thất bại, lâm vào tình trạng nợ nần, bị giang hồ tấn công đòi nợ. Đứng trước sự chọn lựa “cứu mình” hay “cứu con”, bà Tím dành khoản tiền cuối cùng thay vì để phẫu thuật thì cho con trả nợ. Những cảnh quay mâu thuẫn gia đình cũng là đỉnh điểm diễn xuất của Phương Anh Đào. Cô thể hiện cảm xúc đa chiều, đan xen: thương mẹ bệnh nặng, trách mẹ luôn vì anh, giận anh vô tâm với mẹ, đồng thời là cảm giác bất lực trước bệnh tình của mẹ…

Cao trào của sự xúc động là lúc Mây mang tiền về thuyết phục mẹ phẫu thuật, từng lời nói: “Mẹ có thương con không mẹ?” làm khán giả trong rạp không khỏi nghẹn ngào…

Ê-kíp đoàn làm phim trong một buổi cinetour với khán giả.

Phim mang giá trị nhân văn sâu sắc

Xung quanh câu chuyện biến cố gia đình bà Tím, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng khắc họa những thay đổi của các thành viên trong gia đình. Từ chỗ là người chỉ luôn “được nhường”, “được nhận”, người con trai Pháo nhận thấy được sự vô tâm của mình, từng bước trưởng thành, có trách nhiệm hơn trong gia đình. Từ chỗ mâu thuẫn anh trai - em gái, em gái - chị dâu, mỗi người đã thấu hiểu, chia sẻ với nhau hơn.

Phim kết thúc mà không có “phép màu” nào xảy ra với bà Tím vì cuộc phẫu thuật không diễn ra trọn vẹn. Dù vậy, bà ra đi thật nhẹ nhàng khi những khúc mắc của bản thân được giãi bày. Bà ra đi trong vòng tay và lời ru của mẹ mình sau rất nhiều năm xa cách… Những ngày bên mẹ cũng là lúc Mây hiểu rõ hơn về tình thương của mẹ dành cho mình khi cô biết rằng mình “chính là phép màu của mẹ” - điều mà những ngày còn thơ, cô vẫn chưa kịp hiểu thấu.

Từ tình thương của sư cô - mẹ bà Tím dành cho bà Tím, rồi đến bà Tím dành cho Pháo và Mây cho thấy, dù các con đã lớn, đã trưởng thành bao nhiêu thì các con vẫn là con của mẹ, tình mẹ thương con vẫn dạt dào, bất biến.

“Khi diễn xuất trong phim này, tôi có rất nhiều cảm xúc. Câu chuyện phim nói về tình cảm gia đình, câu chuyện của bà Tím, của Mây rất là “chạm”… làm cho tôi có rất nhiều điều muốn bày tỏ”.

Diễn viên PHƯƠNG ANH ĐÀO

Tại cinetour ngày 12-11, sau khi nghe câu chuyện bộc bạch của 2 mẹ con khán giả, nghệ sĩ Hồng Đào chia sẻ câu chuyện của bản thân, đồng thời cho rằng: “Dù những người mẹ ít khi bày tỏ lời yêu con, nhưng trong thâm tâm, các mẹ rất thương yêu con, dành sự quan tâm rất lớn cho con mình”.

Buổi giao lưu khép lại với hình ảnh 2 mẹ con khán giả ôm nhau, dành cho nhau lời yêu thương như nối dài mạch cảm xúc của bộ phim.