Xúc động với lời tri ân của Bada nhóm S.E.S. gửi tới người thầy Lee Soo Man

Bada của nhóm S.E.S. đã bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc đối với Lee Soo Man, cựu giám đốc sản xuất của SM Entertainment và nhà sản xuất chủ chốt của A2O Entertainment, tiết lộ rằng, ông từng trả học phí đại học cho cô.

Ngày 16/10, Bada đã chia sẻ một bài đăng dài trên tài khoản của mình, nhìn lại khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ Lee Soo Man cách đây 29 năm, khi cô 18 tuổi: "Hai mươi chín năm trước, tôi cảm thấy như đang nói chuyện với một người đã nhìn thấy tương lai. Ông ấy đã mô tả chính xác và chi tiết vị trí lẫn tầm nhìn của các thần tượng Hàn Quốc trong tương lai xa cho tôi, một nghệ sĩ 18 tuổi".

Cô tiếp tục: "Thật kỳ lạ. Tâm hồn Lee Soo Man không hề già đi. Tôi cảm nhận được sự tự tin giống như sự trong sáng của một cậu bé lúc đó, và tôi vẫn cảm nhận được điều đó trong những cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày nay".

Bada, người đã xây dựng được nền tảng ca hát dưới sự ảnh hưởng của cha mình, giải thích rằng, cô đã có thể trở thành một giọng ca chính thần tượng tinh tế sau khi gặp Lee Soo Man: "Ông đã khoác lên giọng hát khỏe khoắn của tôi một màu sắc âm nhạc tinh tế và chuẩn bị cho tôi một cách đầy tự hào để trở thành nữ ca sĩ thần tượng đầu tiên của Hàn Quốc".

Cô cũng chia sẻ cách Lee Soo Man liên tục đặt ra những câu hỏi thúc đẩy các nghệ sĩ của mình suy nghĩ và tự trưởng thành: "Trong những ngày còn là thành viên của S.E.S., mỗi đêm tôi đều suy nghĩ rất kỹ về câu trả lời cho những câu hỏi mà thầy đưa ra và tự mình tìm ra đáp án", đồng thời cho biết thêm rằng, quá trình đó đã trở thành nền tảng giúp cô tồn tại với tư cách là một nghệ sĩ solo.

Đặc biệt, Bada đã tiết lộ một câu chuyện cảm động từ thời điểm khó khăn của gia đình cô: "Điều mà tôi thực sự sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời mình... Tôi muốn cảm ơn thầy một lần nữa vì đã trả tiền học phí đại học cho tôi sau khi biết về hoàn cảnh tài chính khó khăn của gia đình tôi lúc bấy giờ. Lý do tôi vẫn nhớ rõ những ngày đầu tiên bước chân vào làng thần tượng Hàn Quốc, khi mọi thứ đều là mới mẻ nhưng rất rõ ràng, như thể thầy đã nhìn thấy tương lai. Những trải nghiệm mà tôi được nghe và trải qua thật vui vẻ, hạnh phúc và tuyệt vời. Cố lên, thầy!".

S.E.S là nhóm nhạc nữ huyền thoại thế hệ đầu tiên của Hàn Quốc, được thành lập năm 1997 bởi công ty SM Entertainment. I'm Your Girl (1997) bán được 650.000 bản, là một trong những album bán chạy nhất của nhóm nữ K-pop thời kỳ đầu. Nhóm được xem là biểu tượng tiên phong mở đường cho làn sóng Hallyu và mô hình nhóm nhạc thần tượng nữ tại Hàn Quốc. Bada (tên thật là Choi Sung Hee), là trưởng nhóm kiêm giọng ca chính, vẫn tiếp tục hoạt động solo và nhạc kịch sau khi nhóm tan rã.