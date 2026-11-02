Xúc động việc làm của công an với hai thanh niên lạc đường, kiệt sức giữa đêm

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn, Công an xã Hồng Sơn đã kịp thời hỗ trợ hai thanh niên bị lạc đường, kiệt sức và bị thương trên hành trình trở về nhà.

Hai thanh niên được hỗ trợ kịp thời. Ảnh: CACC.

Theo đó, vào khoảng 21h10’ tối ngày 30/10, Tổ công tác Công an xã Hồng Sơn phát hiện hai nam thanh niên có biểu hiện mất phương hướng, đi bộ dò hỏi đường trong đêm. Ngay lập tức, lực lượng Công an đã chủ động tiếp cận, thăm hỏi và đưa về trụ sở để hỗ trợ.

Qua xác minh, hai thanh niên là H.S. (sinh năm 2006) và L.S. (sinh năm 2009), cùng trú tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Cả hai đang trên đường di chuyển bằng xe máy từ tỉnh Bắc Ninh trở về tỉnh Lào Cai, nhưng khi đến địa phận tỉnh Tuyên Quang thì bị lạc đường.

Trước đó, do bất cẩn trong quá trình di chuyển qua khu vực tỉnh Phú Thọ, hai thanh niên đã gặp tai nạn ngã xe, trên người bị nhiều vết thương và tinh thần mệt mỏi.

Trước hoàn cảnh của hai thanh niên, Tổ công tác Công an xã Hồng Sơn đã trực tiếp sơ cứu, lau rửa vết thương, đồng thời hỗ trợ kinh phí ăn uống, đi lại và hướng dẫn chi tiết lộ trình di chuyển an toàn để các em tiếp tục hành trình về nhà.