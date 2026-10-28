Xúc động truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận

Ban Chỉ đạo thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" tỉnh Khánh Hòa thông tin, ngày 28/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 25 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận (xã Xuân Hải). Các hài cốt liệt sĩ này được tìm kiếm, quy tập tại nhiều địa phương trong tỉnh thời gian qua.

Chương trình diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, gồm dâng hương tưởng niệm anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm; lễ viếng (các đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại vị trí các hài cốt liệt sĩ); lễ truy điệu; lễ an táng (di chuyển hài cốt ra nơi an táng, thực hiện nghi thức hạ huyệt, rải hoa, cát và thắp hương phần mộ).

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Các thành viên Ban Chỉ đạo "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" tỉnh Khánh Hòa; đại biểu lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn…

Các lãnh đạo, đại biểu dự lễ. Ảnh: Duy Ngọc.

Các đoàn đại biểu xúc động dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Duy Ngọc.

Hình ảnh xúc động tại buổi lễ. Ảnh: Duy Ngọc.

Đây là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng nhằm thể hiện truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây", đồng thời là sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.