Xúc động trước Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ tại TPHCM

Sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM trong màu áo xanh tình nguyện, tay cầm những đóa cúc trắng, thành kính chờ đợi giờ phút tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Từ các chức sắc tôn giáo đến các chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và người dân thành phố đã có mặt từ sớm để chuẩn bị tham dự Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Nhiều người có mặt từ sớm tham dự Lễ viếng, Lễ truy điệu các liệt sĩ.

Sĩ quan Bộ Tư lệnh TPHCM cẩn thận chỉnh trang lại những bức ảnh tư liệu về các liệt sĩ, được trưng bày trang trọng tại khu vực buổi lễ.

Trên các tuyến đường, nhiều người dân đã chuẩn bị sẵn những bông hoa cúc trắng miễn phí, tạo điều kiện cho người đi đường có thể bày tỏ lòng thành kính khi đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ đi qua.

Tất cả đã sẵn sàng cho một buổi lễ trang trọng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TPHCM đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngay sau Lễ truy điệu, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, dự kiến khoảng 26km, thực hiện theo 4 đợt.

Lộ trình di chuyển dự kiến: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng → đường Trường Sơn → đường Cách Mạng Tháng Tám → vòng xoay Dân Chủ → đường Cách Mạng Tháng Tám → đường Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn → đường Võ Nguyên Giáp → Xa lộ Hà Nội → Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Thời gian xuất phát và việc tổ chức lưu thông thực hiện theo điều hành của Ban Tổ chức và lực lượng chức năng. Lộ trình có thể được điều chỉnh để bảo đảm an toàn, trật tự giao thông.

Người dân trên các tuyến đường đoàn đi qua có thể bày tỏ lòng thành kính, tri ân bằng cách cầm nhành hoa trắng tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.