Xúc động tìm thấy thêm 20 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Các lực lượng lại tiếp tục khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM

Sau khi đưa tiễn 731 anh hùng liệt sĩ được tìm thấy trong đợt 1 về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM vào sáng 14/10, ngày 15 và 16/10 các lực lượng lại tiếp tục khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 16/10, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, hơn 500 m³ đất được xử lý để phục vụ công tác tìm kiếm. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Đằng sau những khối đất được đào lên là hành trình tìm lại những dấu tích của một thời chiến tranh khốc liệt; là nỗ lực đưa những người lính đã nằm lại nơi chiến trường năm xưa trở về với quê hương, với đồng đội và với những người vẫn ngày đêm mong ngóng.

Kết quả tìm kiếm trong ngày 16/10 tiếp tục mang đến những dấu mốc đáng chú ý. Riêng trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ, cùng 6 bộ di vật kèm theo.

Lũy kế trong hai ngày 15 và 16/10, đợt tìm kiếm thứ hai đã phát hiện, quy tập được 20 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó có 9 bộ kèm di vật.

Những di vật được tìm thấy bên cạnh hài cốt là những dấu tích quý giá còn lại của người lính năm xưa. Mỗi hiện vật, dù nhỏ bé, đều có thể góp phần cung cấp thông tin phục vụ công tác xác minh danh tính, giúp hành trình tìm lại tên tuổi, quê quán cho các liệt sĩ có thêm hy vọng.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 16/10, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập tổng cộng 751 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 316 bộ kèm di vật.

Trong số này, 718 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Trước đó, ở đợt tìm kiếm thứ nhất, lực lượng chức năng đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng.

Hiện công tác tìm kiếm tại Khu B tiếp tục được mở rộng, với quyết tâm tìm kiếm đầy đủ nhất có thể những người đã hy sinh và còn nằm lại nơi đây.