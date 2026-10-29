Xúc động tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Thơm về quê hương

Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Thơm được bàn giao cho người thân đưa về an táng tại quê nhà. (Ảnh: Cộng tác viên)

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thơm sinh năm 1955, quê Đại Thắng, Vụ Bản, Hà Nam Ninh; cấp bậc Trung sĩ, chức vụ Tiểu đội phó, thuộc Trung đoàn 2, Sư đoàn 9. Đồng chí hy sinh ngày 27/3/1974.

Sau hơn 52 năm xa quê, người chiến sĩ năm xưa được gia đình đón trở về với quê hương. Trong niềm xúc động, ông Nguyễn Ngọc Oánh, em trai liệt sĩ chia sẻ: "Ngày nhỏ, anh từng bế bồng, chở che cho tôi. Hôm nay, khi mái đầu đã bạc, tôi được đón anh trở về quê hương sau hơn nửa thế kỷ xa cách".

Những chia sẻ gói trọn tình ruột thịt và tâm nguyện của người em sau bao năm mong ngóng được đưa hài cốt liệt sĩ anh trai về an táng tại quê nhà, bên gia đình, tổ tiên, dòng họ.

Quang cảnh lễ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Thơm về quê. (Ảnh: Cộng tác viên)

Ông Nguyễn Đức Dưỡng, Đội trưởng Đội hỗ trợ di dời hài cốt liệt sĩ, Văn phòng Cơ quan đại diện phía nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho biết, mỗi hài cốt liệt sĩ được đưa về quê hương là thêm một gia đình được an ủi, thêm một tâm nguyện được thực hiện.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Văn phòng Cơ quan đại diện phía nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã hỗ trợ đưa 48 hài cốt liệt sĩ về quê hương an táng. Hoạt động này góp phần hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.