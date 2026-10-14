Xúc động tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và Bia Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng dâng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an dâng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết di quan hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo Thành uỷ, UBND và các ban ngành TP Hồ Chí Minh di quan hài cốt liệt sĩ.

Các đoàn xe thực hiện nghi thức di quan hài cốt liệt sĩ.

Bà Nguyễn Thị Nga (người dân ngụ tại phường Hòa Hưng) tay cầm nhành hoa trắng trong niềm xúc động khi cùng những người hàng xóm đứng hai bên đường đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ.

Bà Nguyễn Thị Lệ, người vợ của Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên xúc động nghẹn ngào tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ.

Người dân TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương đứng hai bên đường, tay cầm nhành hoa trắng tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Anh Nguyễn Hữu Long mang theo di ảnh người bác ruột là Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thắng, hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Anh Long cho biết, gia đình đã nhiều năm tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin về nơi an nghỉ của Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thắng. Những ngày qua, anh thường xuyên theo dõi công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, mong có thêm manh mối để tìm được hài cốt người bác đã hy sinh.

Cán bộ chiến sĩ Công an đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự nơi đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ đi qua.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hồ Chí Minh chứng kiến nghi thức hạ huyệt hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu thắp hương các phần mộ liệt sĩ.