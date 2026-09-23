Xúc động thư của hiệu trưởng gửi học sinh trong ngày mưa bão
Sau trận mưa lớn khiến nhiều học sinh về nhà muộn, thầy hiệu trưởng TPHCM nhắn nhủ: “Con về nhà an toàn là được rồi!”.
"Con về nhà an toàn là được rồi!" – lời nhắn của một thầy hiệu trưởng TPHCM sau trận mưa lớn khiến nhiều phụ huynh xúc động. Giữa lúc đường phố ngập sâu, điều thầy quan tâm không phải học sinh có đi học đúng giờ hay giữ được đôi giày khô, mà là các em có trở về nhà bình an hay không.
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Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/xuc-dong-thu-cua-hieu-truong-gui-hoc-sinh-trong-ngay-mua-bao-169260923135437302.htm