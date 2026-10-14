Xúc động những nhành cúc trắng tiễn biệt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Sáng sớm ngày 14/10, đông đảo người dân đã có mặt tại Công viên Lê Thị Riêng, trên tay cầm hoa trắng, chờ tiễn biệt 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ...
Trước giờ tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu, các lực lượng tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng. Bên ngoài, người dân mang theo hoa trắng, chờ tiễn các liệt sĩ về nơi an nghỉ.
Ông Triệu Lẫy, 85 tuổi, ngụ phường Phú Thọ Hòa, cho biết, suốt đêm qua không ngủ. Người dược sĩ từng làm công tác pha chế, phục vụ thương binh, bệnh binh tại Sư đoàn 320. chỉ mong trời mau sáng để đến tiễn biệt đồng đội.
Cuộc tiễn đưa khiến ông nhớ những người ngã xuống khi ngày giải phóng đến gần, trong đó có đồng đội của ông đã hy sinh khi vượt qua cầu Sài Gòn. Họ đã đi qua những năm tháng chiến đấu, nhưng không kịp nhìn thấy đất nước hòa bình. Còn ông, được sống đến hôm nay đã là một niềm hạnh phúc lớn.
Theo ông Lẫy, người còn sống phải tiếp tục tri ân, tưởng nhớ người đã mất. Ông mong việc đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ trang nghiêm giúp những gia đình mất con, mất cháu phần nào nguôi ngoai.
Bà Phạm Thị Minh Nguyệt, 60 tuổi, ngụ phường Phú Thọ Hòa, đã dậy từ 3 giờ sáng. Bà đi xe buýt, đến công viên lúc 5 giờ 20 phút, mang theo nhành hoa trắng để bày tỏ lòng thành kính.
Nghĩ đến những người đã nằm lại trong lòng đất suốt nhiều thập kỷ, bà Nguyệt không khỏi xót thương. Nay các liệt sĩ được tìm thấy, bà mong công tác xét nghiệm ADN sớm xác định danh tính để những gia đình có thể tìm được người thân.
Không kìm được nước mắt khi nhìn thấy hài cốt đồng đội mình, bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu, 82 tuổi cho biết: "Tôi mong sao các đồng đội của tôi, các liệt sĩ được an nghỉ để đồng bào có thể đến viếng và tri ân".
Từng công tác tại Cục Hậu cần Miền, bà Hiếu đã nhiều lần đến công viên trong quá trình tìm kiếm hài cốt. Đêm qua, bà trằn trọc không ngủ, nghĩ về đồng đội đã hy sinh... Bà mong các liệt sĩ sớm được xác định tên tuổi, để gia đình có nơi tìm về, đồng đội có chỗ thắp hương tưởng nhớ.
Lễ dâng hoa, dâng hương bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút; Lễ viếng, Lễ truy điệu diễn ra lúc 8 giờ tại công viên. Sau đó, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh, phường Long Bình. Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10 giờ, gồm 698 bộ hài cốt riêng lẻ và một bộ hài cốt tập thể với 33 liệt sĩ.
Những chiến sĩ thanh niên xung phong năm xưa cùng có mặt tại công viên, gửi gắm tình cảm tri ân qua những nhành hoa trắng.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xuc-dong-nhung-nhanh-cuc-trang-tien-biet-liet-si-tai-cong-vien-le-thi-rieng-post1394005.html