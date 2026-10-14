Xúc động những nhành cúc trắng tiễn biệt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ông Triệu Lẫy, ngụ ở phường Phú Thọ Hoà (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ, ông cả đêm không ngủ, mong trời mau sáng để đến Công viên Lê Thị Riêng tiễn biệt đồng đội.

Trước giờ tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu, các lực lượng tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng. Bên ngoài, người dân mang theo hoa trắng, chờ tiễn các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Ông Triệu Lẫy, 85 tuổi, ngụ phường Phú Thọ Hòa, cho biết, suốt đêm qua không ngủ. Người dược sĩ từng làm công tác pha chế, phục vụ thương binh, bệnh binh tại Sư đoàn 320. chỉ mong trời mau sáng để đến tiễn biệt đồng đội.

Những nhành hoa trắng mang theo ký ức và nỗi mong chờ của người ở lại. Họ đến để tiễn các liệt sĩ một đoạn đường, bằng tình đồng đội và lòng biết ơn.

Cuộc tiễn đưa khiến ông nhớ những người ngã xuống khi ngày giải phóng đến gần, trong đó có đồng đội của ông đã hy sinh khi vượt qua cầu Sài Gòn. Họ đã đi qua những năm tháng chiến đấu, nhưng không kịp nhìn thấy đất nước hòa bình. Còn ông, được sống đến hôm nay đã là một niềm hạnh phúc lớn.

Theo ông Lẫy, người còn sống phải tiếp tục tri ân, tưởng nhớ người đã mất. Ông mong việc đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ trang nghiêm giúp những gia đình mất con, mất cháu phần nào nguôi ngoai.

Bà Phạm Thị Minh Nguyệt đang đứng chờ tiễn biệt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Bà Phạm Thị Minh Nguyệt, 60 tuổi, ngụ phường Phú Thọ Hòa, đã dậy từ 3 giờ sáng. Bà đi xe buýt, đến công viên lúc 5 giờ 20 phút, mang theo nhành hoa trắng để bày tỏ lòng thành kính.

Nghĩ đến những người đã nằm lại trong lòng đất suốt nhiều thập kỷ, bà Nguyệt không khỏi xót thương. Nay các liệt sĩ được tìm thấy, bà mong công tác xét nghiệm ADN sớm xác định danh tính để những gia đình có thể tìm được người thân.

Không kìm được nước mắt khi nhìn thấy hài cốt đồng đội mình, bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu, 82 tuổi cho biết: "Tôi mong sao các đồng đội của tôi, các liệt sĩ được an nghỉ để đồng bào có thể đến viếng và tri ân".

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu, 82 tuổi, chờ tiễn đồng đội về nơi an nghỉ trang nghiêm.

Từng công tác tại Cục Hậu cần Miền, bà Hiếu đã nhiều lần đến công viên trong quá trình tìm kiếm hài cốt. Đêm qua, bà trằn trọc không ngủ, nghĩ về đồng đội đã hy sinh... Bà mong các liệt sĩ sớm được xác định tên tuổi, để gia đình có nơi tìm về, đồng đội có chỗ thắp hương tưởng nhớ.

Người dân cầm hoa trắng chờ tiễn các liệt sĩ trước cổng Công viên Lê Thị Riêng sáng 14/10.

Những nhành hoa trắng gửi gắm lòng biết ơn của người dân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Những người cao tuổi mang theo hoa trắng, bày tỏ lòng thành kính đối với các liệt sĩ.

Lễ dâng hoa, dâng hương bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút; Lễ viếng, Lễ truy điệu diễn ra lúc 8 giờ tại công viên. Sau đó, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh, phường Long Bình. Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10 giờ, gồm 698 bộ hài cốt riêng lẻ và một bộ hài cốt tập thể với 33 liệt sĩ.

Dọc hai bên đường xung quanh Công viên Lê Thị Riêng đã treo cờ chờ tiễn các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Bên trong khu vực Đài tưởng niêm Tổng Bí thư Trần Phú, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho Lễ viếng và truy điệu vào sáng 14/10.

Những nhành hoa trắng kết nối tình cảm của các thế hệ trong buổi tiễn đưa liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Những chiến sĩ thanh niên xung phong năm xưa cùng có mặt tại công viên, gửi gắm tình cảm tri ân qua những nhành hoa trắng.

Các đơn vị phối hợp rà soát những phần việc cuối cùng, bảo đảm buổi lễ diễn ra trang trọng, an toàn