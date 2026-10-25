Xúc động những lá thư cảm ơn từ hành trình đoàn tụ

Xác minh, kết nối những cuộc đoàn tụ

Sau hơn 4 tháng rời gia đình, bà Thị Hai (SN 1981, ngụ ấp Chòm Cao, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau) được cơ quan Công an xác minh, hỗ trợ trở về nhà an toàn. Đằng sau cuộc đoàn tụ ấy là sự phối hợp kịp thời, trách nhiệm giữa Công an xã Ninh Thạnh Lợi (tỉnh Cà Mau) và Công an xã Kế Sách (TP Cần Thơ).

Công an xã Ninh Thạnh Lợi (tỉnh Cà Mau) và Công an xã Kế Sách (TP Cần Thơ) hỗ trợ đưa bà Thị Hai về gia đình an toàn sau thời gian dài đi lạc.

Ngày 24/10, Công an xã Ninh Thạnh Lợi tiếp nhận thông tin từ Công an xã Kế Sách về trường hợp một phụ nữ đi lạc đến địa bàn. Người này không mang theo giấy tờ tùy thân, không nhớ rõ thông tin cá nhân, địa chỉ cư trú và người thân, chỉ nhớ mình sinh sống tại xã Ninh Thạnh Lợi.

Từ hình ảnh và những thông tin ít ỏi do Công an xã Kế Sách cung cấp, Công an xã Ninh Thạnh Lợi khẩn trương rà soát dữ liệu dân cư. Với tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ, Công an xã nhanh chóng xác định người phụ nữ là bà Thị Hai, ngụ ấp Chòm Cao, xã Ninh Thạnh Lợi.

Bà Thị Hai (giữa) hạn chế về khả năng nhận thức, được gia đình hỗ trợ chăm sóc sau khi tiếp nhận từ lực lượng Công an.

Liên hệ với gia đình, cơ quan Công an được biết bà Hai bị hạn chế về khả năng ghi nhớ thông tin cá nhân, hoàn cảnh gia đình khó khăn và đã rời khỏi nhà hơn 4 tháng. Suốt thời gian ấy, người thân luôn mong ngóng, tìm kiếm nhưng chưa có tin tức.

Chị Thị Mỹ Xuyên, con gái bà Hai, xúc động chia sẻ: “Mẹ đi khỏi nhà lâu ngày mà không có tin tức. Mẹ không nhớ rõ thông tin cá nhân nên chúng tôi càng bất an, chỉ mong sớm tìm được mẹ trở về bình an. Khi biết mẹ đã được tìm thấy, gia đình tôi rất mừng, biết ơn các anh Công an xã Ninh Thạnh Lợi và Công an xã Kế Sách đã tận tình giúp đỡ, để mẹ được trở về với gia đình”.

Bà Huỳnh Thị Tư (đứng giữa) được người thân đến Công an xã Vĩnh Mỹ đón về.

Sự phối hợp nhanh chóng giữa Công an hai địa phương giúp gia đình bà Hai khép lại những tháng ngày thấp thỏm, lo âu.

Đưa cụ bà đi lạc gần 70km về nhà

Bà Huỳnh Thị Tư (SN 1960, ngụ khu vực Vĩnh Đồng, phường Ngã Năm, TP Cần Thơ), đi lạc gần 70km từ nơi cư trú đến địa bàn tỉnh Cà Mau.

Thư cảm ơn của các gia đình gửi cơ quan Công an.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Mậu, Trưởng Công an xã Vĩnh Mỹ, Cà Mau, chiều tối 19/10, đơn vị tiếp nhận thông tin về một phụ nữ lớn tuổi có biểu hiện mệt mỏi, tâm lý hoang mang, không nhớ đường về nhà tại khu vực ấp An Nghiệp. CBCS đã nhanh chóng có mặt, tiếp cận, động viên và đưa bà về trụ sở nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe.

Công an xã xác định người này bà Huỳnh Thị Tư, rời khỏi nhà bằng xe đạp và đi lạc 3 ngày. Bà phải ghé nhiều nơi xin nước uống, thức ăn; ban đêm ngủ nhờ dưới mái hiên nhà dân hoặc trước cửa các cửa hàng, cơ sở kinh doanh. Khi được tiếp nhận, bà đã mệt mỏi, tinh thần hoang mang và không thể tự tìm đường về nhà.

Sau khi xác định nhân thân, Công an xã Vĩnh Mỹ khẩn trương liên hệ gia đình, thông báo tình hình và phối hợp đưa bà Tư trở về an toàn. Người thân cho biết đã trình báo cơ quan chức năng, tổ chức tìm kiếm bà trong nhiều ngày. Đón bà trở về sau những ngày dài lo lắng, gia đình không giấu được niềm vui, xúc động và đã viết thư cảm ơn Công an xã Vĩnh Mỹ.

Thượng tá Nguyễn Văn Mậu chia sẻ: “Khi tiếp nhận thông tin, đơn vị xác minh nhanh chóng, chăm sóc, động viên người dân và tìm cách liên hệ với gia đình để bảo đảm an toàn”.

Những lá thư cảm ơn của gia đình bà Hai, bà Tư vì thế không đơn thuần là lời tri ân, mà còn là sự ghi nhận chân thành đối với những CBCS đã tận tình giúp đỡ người dân trong lúc khó khăn. Đó cũng là kết quả của phương châm gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở