Xúc động những khoảnh khắc người dân TP.HCM chuẩn bị tiễn đưa liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Sáng nay 14/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM sẽ tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Đây là hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhiều người dân TP.HCM có mặt từ sớm ở công viên Lê Thị Riêng và các tuyến đường nơi đoàn xe đi qua để tiễn đưa các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: Phạm Thế Hiển.

Theo kế hoạch, lúc 7 giờ 30 ngày 14/10, lễ dâng hoa, dâng hương sẽ diễn ra tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên Lê Thị Riêng. Đến 8 giờ cùng ngày, lễ viếng và truy điệu chính thức bắt đầu. Sau khi hoàn tất các nghi thức, 731 hài cốt liệt sĩ sẽ được di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình) để an táng. Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10 giờ cùng ngày.

Ngay từ sáng sớm, người dân TP.HCM đã đổ công viên Lê Thị Riêng và các tuyến đường nơi đoàn xe đi qua để tiễn đưa các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

Những cành hoa cúc trắng được gửi đến người dân để đưa tiễn các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: Phạm Thế Hiển.

Đủ mọi tầng lớp, độ tuổi đều có chung niềm xúc động, bồi hồi trong lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Phạm Thế Hiển.

Những đoá hoa cúc trắng được chuẩn bị để tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì hoà bình. Ảnh: Phạm Thế Hiển.

Được biết, hành trình đưa các anh hùng, liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng dự kiến kéo dài khoảng 26 km, đi qua nhiều tuyến đường lớn của TP.HCM. Cụ thể, đoàn xe sẽ xuất phát từ công viên Lê Thị Riêng, lần lượt di chuyển qua đường Trường Sơn, đường Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, tiếp tục theo đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội trước khi đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Trước đó, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM cũng trân trọng mời người dân sinh sống dọc tuyến đường đoàn xe đi qua thuộc 11 phường: Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, An Khánh, Bình Trưng, Phước Long, Tăng Nhơn Phú và Long Bình, ra đứng tại vỉa hè, cầm nhành hoa trắng thành kính tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ. Việc tiễn đưa cần đảm bảo trang nghiêm, an toàn, không gây mất an ninh, trật tự hoặc ảnh hưởng đến giao thông.