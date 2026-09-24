Xúc động: Nhân viên y tế BVĐK Xanh Pôn chết não, gia đình đồng ý hiến tạng cứu người

Chiều 24/9/2026, BVĐK Xanh Pôn ghi nhận ca hiến tạng từ người cho chết não thứ 6 tại bệnh viện. Đặc biệt, người hiến tạng lần này là một nhân viên y tế đang công tác tại chính bệnh viện.

Người hiến tạng là chị B.H.A, 52 tuổi, công tác tại Phòng Hành chính Quản trị, BVĐK Xanh Pôn. Chị nhập viện lúc 16h34 ngày 20/9 trong tình trạng sốt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn. Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp và dị dạng mạch máu não thể hang.

Toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế BVĐK Xanh Pôn và người thân của nữ nhân viên y tế B.H.A dành một phút mặc niệm, tiễn biệt người thân, người đồng nghiệp. Ảnh: LB

Ê kíp thực hiện ca lấy tạng mặc niệm, tri ân người đồng nghiệp gắn bó hơn 33 năm trong ngành Y tế. Ảnh: LB

Người đồng nghiệp để lại nghĩa cử cao đẹp

Dù được các bác sĩ thăm khám, điều trị và theo dõi tích cực, tình trạng người bệnh diễn biến nặng. Hội đồng chuyên môn tiến hành đánh giá chết não theo quy định. Kết quả cả 3 lần đánh giá vào 23h ngày 23/9, 5h và 11h ngày 24/9 đều xác định người bệnh đủ tiêu chuẩn kết luận chết não.

Trong thời khắc khó khăn, gia đình nữ nhân viên y tế B.H.A đã đồng ý hiến tạng của người thân, trao cơ hội sống cho những bệnh nhân nguy kịch đang chờ ghép.

Nhân viên y tế tại BVĐK Xanh Pôn ôm người thân của nữ nhân viên y tế B.H.A trước thời khắc thiêng liêng. Ảnh: LB

Ca hiến tạng được thực hiện với sự hỗ trợ toàn diện về chuyên môn của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Sau khi hoàn tất các quy trình cần thiết, 2 thận được ghép cho người bệnh tại BVĐK Xanh Pôn, trong đó 1 thận được ghép cho cháu của người hiến. Gan được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để thực hiện ghép.

Đối với tập thể cán bộ, nhân viên BVĐK Xanh Pôn, đây là ca hiến tạng đặc biệt khi người hiến chính là đồng nghiệp đang công tác tại bệnh viện. Nghĩa cử của chị B.H.A và gia đình tiếp tục lan tỏa thông điệp "Cho đi là còn mãi", để những phần cơ thể của người đã khuất tiếp tục hành trình cứu chữa và mang lại cơ hội sống cho những người bệnh khác.

Tri ân người đồng nghiệp 33 năm tận tụy

Xúc động tại buổi lễ tiễn biệt người đồng nghiệp, Giám đốc BVĐK Xanh Pôn Nguyễn Đức Long cho biết, dù là người mạnh mẽ nhưng ông không thể cầm được nước mắt khi nhắc về chị B.H.A.

Theo ông Nguyễn Đức Long, nghĩa cử hiến tạng của chị B.H.A và gia đình là việc làm cao đẹp, có ý nghĩa với bệnh viện, cán bộ y tế và xã hội. Thay mặt toàn thể bệnh viện, ông trân trọng tri ân người đồng nghiệp và gia đình.

Khoảnh khắc tiễn biệt người đồng nghiệp, tất cả nhân viên y tế tại BVĐK Xanh Pôn không kìm nén được nước mắt tiếc thương. Ảnh: LB

Đồng nghiệp tiễn bà B.H.A lần cuối.

Đại diện Phòng Công tác xã hội thông tin, "chị B.H.A đã có 33 năm công tác tại bệnh viện, từ tháng 3/1993 đến tháng 9/2024 làm việc tại Khoa Sơ sinh, sau đó chuyển về Phòng Hành chính quản trị. Trong suốt quá trình công tác, chị luôn là cán bộ gương mẫu, tận tụy, hoàn thành tốt nhiệm vụ, yêu quý đồng nghiệp, người bệnh và cộng đồng".

Thông tin mới nhất BVĐK Xanh Pôn cho biết, 2 quả thận của chị B.H.A sẽ được ghép cho người bệnh tại bệnh viện, trong đó 1 thận được ghép cho cháu của người hiến ngay trong tối 24/9. Gan được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để thực hiện ghép. Ảnh: LB

Hình ảnh chị B.H.A với nụ cười rạng rỡ, tinh thần tích cực trong công việc sẽ được đồng nghiệp ghi nhớ. Nghĩa cử hiến tạng của chị và gia đình góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, thúc đẩy phong trào hiến mô, tạng cứu người trong cán bộ y tế và cộng đồng.