Xúc động nghẹn ngào tiễn 93 hài cốt liệt sĩ trở về Vị Xuyên

Chiều 14/10, sau lễ tiễn đưa tại Nhà quàn Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, đoàn xe chở 93 hài cốt liệt sĩ lên đường về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Lực lượng quân đội trang nghiêm thực hiện nhiệm vụ di chuyển hài cốt liệt sĩ.

Dọc hành trình, đông đảo cựu chiến binh, cán bộ, đoàn viên, học sinh và người dân đứng thành hàng hai bên đường, tay cầm cờ Tổ quốc, thành kính tiễn đoàn xe đi qua.

Giữa những hàng cờ đỏ sao vàng, nhiều cựu chiến binh nghiêm trang chào đồng đội, người dân lặng lẽ dõi theo đoàn xe. Có những ánh mắt xúc động, những bàn tay giơ cao tiễn biệt, những khoảnh khắc nghẹn ngào khi 93 hài cốt liệt sĩ được đưa về nơi an nghỉ.

Không khí trang nghiêm trên suốt hành trình trở về thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Nhân dân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, tiếp nối truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Người phụ nữ xúc động chắp tay, thành kính tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Tuấn Anh

Những hình ảnh xúc động PV Báo Sức khỏe và Đời sống ghi nhận trên hành trình các liệt sĩ trở về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Người dân và cựu chiến binh thành kính dâng hương, xúc động tiễn đưa các liệt sĩ. Ảnh: Tuấn Anh

Chiến sĩ Cảnh sát giao thông chào đoàn xe đưa 93 hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang. Ảnh: Tuấn Anh

Ảnh: Tuấn Anh

Các cựu chiến binh đứng hai bên đường, nghiêm trang chào đồng đội trở về. Ảnh: Tuấn Anh

Học sinh Trường THPT Phương Tiến, xã Thanh Thủy, vẫy cờ tiễn đưa các liệt sĩ. Ảnh: Tuấn Anh

Các em học sinh thành kính chào đón đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Tuấn Anh

Người dân đứng hai bên đường, dõi theo đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ trở về. Ảnh: Tuấn Anh

Người dân lặng lẽ dõi theo đoàn xe dẫn đầu mang vòng hoa tưởng niệm các liệt sĩ. Ảnh: Tuấn Anh

Đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ tiến về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Tuấn Anh