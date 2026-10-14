Xúc động nghẹn ngào tiễn 93 hài cốt liệt sĩ trở về Vị Xuyên
Người dân Tuyên Quang đứng dọc hai bên đường, xúc động tiễn đưa 93 hài cốt liệt sĩ trở về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.
Chiều 14/10, sau lễ tiễn đưa tại Nhà quàn Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, đoàn xe chở 93 hài cốt liệt sĩ lên đường về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.
Dọc hành trình, đông đảo cựu chiến binh, cán bộ, đoàn viên, học sinh và người dân đứng thành hàng hai bên đường, tay cầm cờ Tổ quốc, thành kính tiễn đoàn xe đi qua.
Giữa những hàng cờ đỏ sao vàng, nhiều cựu chiến binh nghiêm trang chào đồng đội, người dân lặng lẽ dõi theo đoàn xe. Có những ánh mắt xúc động, những bàn tay giơ cao tiễn biệt, những khoảnh khắc nghẹn ngào khi 93 hài cốt liệt sĩ được đưa về nơi an nghỉ.
Không khí trang nghiêm trên suốt hành trình trở về thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Nhân dân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, tiếp nối truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.
Những hình ảnh xúc động PV Báo Sức khỏe và Đời sống ghi nhận trên hành trình các liệt sĩ trở về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/xuc-dong-nghen-ngao-tien-93-hai-cot-liet-si-tro-ve-vi-xuyen-169261014211826614.htm