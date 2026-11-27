﻿Tối 26/11, lãnh đạo xã Đại Đồng (Nghệ An﻿) cho biết, địa phương vừa hoàn tất lễ đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ Trần Văn Mão tại Nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Sau hơn nửa thế kỷ xa cách, người con ưu tú của quê hương đã trở về, nằm giữa đất mẹ, bên gia đình, dòng họ và những người thân yêu.

Liệt sĩ Trần Văn Mão (sinh năm 1952, quê làng Thanh Đường, xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương cũ, nay thuộc thôn Hưng Thọ, xã Đại Đồng, Nghệ An). Sinh ra trong gia đình nông dân giàu truyền thống yêu nước, tháng 8/1971, khi vừa tròn 19 tuổi, chàng trai trẻ tình nguyện lên đường nhập ngũ, trở thành chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 84.

Ngày 19/4/1972, trong một trận chiến đấu ác liệt tại mặt trận phía Nam Quân khu 4, anh đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời mới 20. Anh ra đi khi tuổi xuân còn xanh, bao ước mơ, hoài bão còn dang dở, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, người thân, đồng đội và quê hương.

Sau khi hy sinh, hài cốt liệt sĩ được quy tập, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Gio Hải (tỉnh Quảng Trị). Hơn nửa thế kỷ qua, nơi ấy lưu giữ phần mộ người con xa quê, còn gia đình luôn đau đáu nỗi mong mỏi được đón anh về với quê nhà.

Nguyện vọng thiêng liêng ấy nay đã thành hiện thực. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các cơ quan chức năng, hài cốt liệt sĩ Trần Văn Mão được đưa về an táng tại nghĩa trang quê hương. Từ nay, gia đình﻿ có thể đến thăm viếng, chăm sóc phần mộ anh trong những ngày lễ, Tết, không còn phải vượt hàng trăm cây số đến nơi anh từng nằm lại.

Trong buổi lễ, thân nhân gia đình, dòng họ, đại diện chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân địa phương lặng người trước giây phút đón anh trở về.

Trước anh linh liệt sĩ Trần Văn Mão, đại diện chính quyền địa phương, thân nhân gia đình, dòng họ, đồng đội và bà con nhân dân đã kính cẩn nghiêng mình, dâng những vòng hoa tươi thắm, thắp những nén hương thơm tưởng nhớ người chiến sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hơn nửa thế kỷ chờ đợi, một cuộc đoàn tụ không có tiếng gọi, không có cái ôm, nhưng thấm đẫm tình thân và lòng biết ơn.

Sự hy sinh của liệt sĩ Trần Văn Mão được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng Bằng Tổ quốc ghi công, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba, Huy chương Vì sự nghiệp giải phóng dân tộc cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Ngày trở về, anh không còn là chàng trai tuổi 20 năm nào, nhưng tình yêu thương của gia đình, sự tri ân của quê hương vẫn nguyên vẹn. Đất mẹ đón anh về, khép lại hành trình xa cách hơn nửa thế kỷ, để người lính được yên nghỉ giữa quê hương - nơi anh sinh ra, lớn lên và mang theo tình yêu suốt cuộc đời.