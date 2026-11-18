Ngày 18/11, tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội), không gian trưng bày chuyên đề Giữ trọn lòng son mở cửa đón công chúng nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2026), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026).

Trưng bày ý nghĩa nhân Ngày Văn hóa Việt Nam

Giữa những bức tường đá rêu phong từng giam cầm bao thế hệ chiến sĩ yêu nước, những câu chuyện tình yêu thủy chung, đồng hành cùng vượt qua muôn trùng cách trở của các nhà cách mạng tiền bối đã chạm đến trái tim người xem bằng sự xúc động và tự hào.

Có mặt tại không gian trưng bày chuyên đề Giữ trọn lòng son, ông Đoàn Hữu Thành – con rể cả của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và bà Ngô Thị Huệ (bà Bảy Huệ) không giấu nổi niềm xúc động.

Chia sẻ với phóng viên báo VietNamNet ngay khi đặt chân qua cánh cổng của khu triển lãm – nơi từng là cánh cổng nhà tù thực dân năm xưa, ông Thành thực sự nổi gai ốc trước những ký ức lịch sử ùa về.

Ông Đoàn Hữu Thành - con rể cả của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và bà Ngô Thị Huệ (bà Bảy Huệ).

Nhìn lại chặng đường dài của cha mẹ vợ, ông Thành cho rằng khó có thể gói gọn cuộc đời và sự nghiệp của hai người trong một vài phút ngắn ngủi cũng như trong khuôn khổ triển lãm. Theo ông, hai chữ "đồng hành" – tinh thần xuyên suốt của cuộc triển lãm mang một ý nghĩa vô cùng rộng lớn.

Suốt những năm tháng hoạt động cách mạng, thời gian ông Nguyễn Văn Linh và bà Ngô Thị Huệ được chung sống bên nhau rất ít ỏi. Khi ông công tác ở miền Nam thì bà lại ra miền Bắc, đến lúc ông ra Bắc bà lại vào Nam, khiến những khoảnh khắc sum vầy của gia đình trở nên hiếm hoi. Dẫu vậy, chính sự tin tưởng tuyệt đối và việc bà luôn thực hiện trọn vẹn những lời dặn dò của ông đã tạo nên sợi dây kết nối bền chặt, giữ trọn nếp nhà giữa muôn trùng cách trở.

Từ câu chuyện của chính gia đình mình, ông Đoàn Hữu Thành nhấn mạnh gia đình chính là tế bào, là gốc rễ và tâm điểm để nuôi dưỡng, phát huy văn hóa. Ông cho rằng văn hóa tuy bao hàm nhiều tầng nghĩa rộng lớn nhưng trước hết phải bắt nguồn từ việc mỗi cá nhân biết sống tốt cho bản thân và những người xung quanh để kiến tạo một không gian hài hòa, hiền lành. Trong đó, sự gắn kết gia đình bằng tình yêu thương thực sự nhưng vẫn giữ vững nguyên tắc, không nhân nhượng trước cái sai chính là nền tảng cốt lõi để xã hội phát triển.

Ông cho rằng trưng bày có ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay với loạt sự kiện tôn vinh như Ngày Văn hóa Việt Nam hay Ngày Di sản Văn hóa. Theo ông, song song với các hội nghị tầm vĩ mô, cần có thêm nhiều hoạt động triển khai sâu rộng và thiết thực để văn hóa thực sự lan tỏa vào đời sống, giúp xây dựng một xã hội văn minh, theo kịp đà tiến của thời đại. Giữa bối cảnh thế giới đang vận động và phát triển với tốc độ chóng mặt, ông Đoàn Hữu Thành khẳng định nếu thiếu đi nền tảng văn hóa vững chắc, đất nước sẽ khó có thể đạt được sự phát triển bền vững.

6 câu chuyện tình yêu nở hoa từ chốn ngục tối

Trong không gian thiêng liêng của buổi lễ khai mạc ngày 18/11, sau nghi thức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm, các đại biểu và khách tham quan đã bước vào một hành trình ký ức đầy chất thơ. Ở đó, tình yêu riêng tư của những người chiến sĩ cách mạng không hề nhỏ bé mà hòa quyện vào tình yêu Tổ quốc, hợp thành sức mạnh tinh thần lớn lao giúp họ vượt qua mọi đòn roi, xiềng xích. Khi bị giam cầm nơi ngục tối, có những đôi vợ chồng chạm mặt nhau mà phải nén chặt niềm thương, coi như người xa lạ để bảo toàn bí mật. Có những tình yêu chỉ biết gửi gắm qua cánh thư mỏng hay lời hẹn ước đợi chờ trong thầm lặng.

Lựa chọn góc tiếp cận tinh tế và giàu tính nhân văn ấy, triển lãm khắc họa 6 câu chuyện tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình gắn liền với lý tưởng cách mạng dưới hình tượng ẩn dụ đầy gợi cảm về 6 "trái tình yêu". Công chúng lặng người trước Trái Kiên trung của đồng chí Lê Hồng Phong và đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, xót xa trước Trái Sắt son của đồng chí Nguyễn Phong Sắc và đồng chí Hoàng Thị Ái, hay rưng rưng với Trái Hy sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và người bạn đời Nguyễn Thị Quang Thái.

Hình ảnh tại triển lãm.

Hành trình cảm xúc tiếp tục nối dài qua Trái Bền gan của vợ chồng đồng chí Nguyễn Văn Mẫn và Mai Ngọc Thuyết, Trái Đồng hành của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và bà Ngô Thị Huệ, cùng Trái Một lòng của cố Tổng Bí thư Trường Chinh và phu nhân Nguyễn Thị Minh.

Mỗi trái tình yêu mang một dư vị riêng, có vị đắng của chia ly, có sự lặng thầm chờ đợi nhưng sau cùng đều đọng lại hạt giống bền bỉ của lòng thủy chung và niềm tin bất diệt vào ngày mai chiến thắng.

Đánh thức ký ức bằng trải nghiệm đa giác quan

Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày tư liệu tĩnh, Giữ trọn lòng son dẫn dắt người xem bằng những rung cảm nghệ thuật độc đáo. Ngay trong lễ khai mạc, giai điệu mộc mạc mà sâu lắng của khúc xẩm Giữ trọn lòng son được sáng tác riêng cho chương trình đã vang lên, kể lại 6 câu chuyện tình lịch sử bằng chất liệu diễn xướng dân gian đậm đà bản sắc. Cùng với đó, hoạt cảnh tái hiện mối tình son sắt của hai chiến sĩ Nguyễn Văn Mẫn và Mai Ngọc Thuyết ngay trong chốn lao tù thực dân đã khiến nhiều người xem không kìm được nước mắt.

Khách tham quan được trải nghiệm đa giác quan tại triển lãm.

Bước ra khỏi những khoảng lặng trầm tư, khách tham quan được tự mình hòa nhịp vào dòng chảy lịch sử thông qua chuỗi hoạt động tương tác hiện đại. Người xem có thể tự tay sưu tập 6 dấu ấn biểu trưng lên tấm thẻ lưu niệm Dấu Yêu, hay dừng chân tại Thư viện thư tình để chiêm ngưỡng hàng trăm lá thư kháng chiến mộc mạc được phối tác tinh tế trên nền lụa. Đặc biệt, sự kết hợp với công nghệ tương tác NFC giúp những lá thư năm xưa trở nên sống động hơn bao giờ hết, để rồi trước khi rời bước, mỗi vị khách lại nắn nót viết những lời nhắn gửi yêu thương treo lên Cây thư tình.

Ảnh, video: T.Lê