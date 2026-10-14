Xúc động Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng
Ngày 14-10, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 cùng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TP Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/chien-dich-500-ngay-dem-tri-an-liet-si/xuc-dong-le-vieng-truy-dieu-va-an-tang-731-hai-cot-liet-si-duoc-tim-kiem-quy-tap-tai-cong-vien-le-thi-rieng-64699