Xúc động Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 14/10, Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã khảo sát thực tế tại tỉnh Gia Lai về việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2024 - 2026. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trần Văn Khải - Phó Trưởng Đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc.