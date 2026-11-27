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Sáng 27/11, tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Mai Dịch (số 1 phố Trần Bình, Hà Nội), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Từ Liêm đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Hoàng Phí Vân. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, với sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị, gia đình, đồng đội và đông đảo nhân dân địa phương.

Sáng 27/11, tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Mai Dịch (số 1 phố Trần Bình, Hà Nội), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Từ Liêm đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Hoàng Phí Vân.

Rất đông đại diện các cơ quan, đơn vị, gia đình, đồng đội và nhân dân địa phương đã tham dự. Theo ông Bùi Ngọc Kính, Phó Chủ tịch UBND phường Từ Liêm, liệt sĩ Hoàng Phí Vân sinh năm 1960, nguyên quán xã Mai Dịch, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, nay thuộc phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Tháng 5/1978, khi vừa tròn 18 tuổi, Hoàng Phí Vân lên đường nhập ngũ, mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ và trách nhiệm với quê hương, đất nước. Trong quân ngũ, Phi mang quân hàm Binh nhất, thuộc Đại đội 15, Trung đoàn 12, Sư đoàn Bộ binh 3, Quân khu 1. Cùng đồng đội, người chiến sĩ trẻ có mặt tại tuyến biên giới phía Bắc, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngày 17/2/1979, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, tại khu vực Đồi Kéo Ngạ, thôn Thâm Mô, thị trấn Đồng Đăng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (nay là thôn Phú Bình, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn), Hoàng Phí Vân đã anh dũng hy sinh khi mới 19 tuổi.

Sau gần nửa thế kỷ nằm lại nơi chiến trường biên giới phía Bắc, hài cốt liệt sĩ Hoàng Phí Vân nay đã được đưa trở về quê hương. Tại buổi lễ, các đại biểu, đồng đội và người thân thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ người chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sự trở về của liệt sĩ Hoàng Phí Vân không chỉ là niềm an ủi đối với gia đình sau nhiều năm mong ngóng mà còn thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đối với những người đã ngã xuống vì đất nước.

Ghi nhận của PV sáng 27/11, rất đông người thân, gia đình, đồng đội cũ cùng các cấp chính quyền, người dân đã đến dự lễ truy điệu liệt sĩ Hoàng Phí Vân.

Người thân liệt sĩ Hoàng Phí Vân thành kính dâng hương, xúc động tiễn biệt ông trong lễ truy điệu trước giờ an táng.

Khoảng 20 người là đồng đội cũ đã đến tiễn đưa liệt sĩ Hoàng Phí Vân trong lễ truy điệu.

Những người đồng đội nhẹ nhàng đặt tay lên lá cờ Tổ quốc phủ trên tiểu quách hài cốt liệt sĩ Hoàng Phí Vân, như lời tiễn biệt cuối cùng tại lễ truy điệu.

Đại diện các cơ quan, chính quyền địa phương cùng đông đảo nhân dân và học sinh trên địa bàn đã đến dâng hương, tưởng niệm liệt sĩ Hoàng Phí Vân tại lễ truy điệu.

Sau lễ truy điệu tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Mai Dịch, hài cốt liệt sĩ được đưa đi qua nhà riêng tại toà nhà C3 Nguyễn Cơ Thạch, TDP 11 Cầu Diễn sau đó đến an táng tại nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn.

Hình ảnh hài cốt liệt sĩ Hoàng Phí Vân được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn vào 9h cùng ngày.

Người thân tiễn biệt lần cuối.