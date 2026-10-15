Xúc động lễ truy điệu, an táng 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn ở Hải Phòng

Sáng 15/10, tại thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn được tìm kiếm, quy tập tại khu Mả Chìa.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, khu vực Mả Chìa từng là nơi thực dân Pháp lập bốt Mai Sơn, sát hại nhiều cán bộ du kích và chiến sĩ cách mạng. Nơi đây từng được người dân gọi bằng cái tên đau thương “cối xay thịt”, ghi dấu những mất mát, hy sinh trong phong trào đấu tranh cách mạng trên tuyến Đường 10. Trải qua hơn 75 năm, Nhân dân địa phương vẫn gìn giữ ký ức về những người đã ngã xuống. Trong quá trình khai hoang, cải tạo đồng ruộng, khi phát hiện hài cốt, người dân đã cẩn thận cất bốc, an táng và hương khói.

Thực hiện “Chiến dịch 500 Ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo 515 TP Hải Phòng chủ động đẩy mạnh xác minh, kết luận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ và triển khai lực lượng tìm kiếm, quy tập được 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn. Việc tổ chức truy điệu, an táng thể hiện trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân thành phố đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn Đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước do ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, làm Trưởng đoàn lên dâng hoa, dâng hương, kính viếng.

Đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Thiếu tướng Huỳnh Tuấn Hùng, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng, làm Trưởng đoàn đến tưởng niệm các liệt sĩ, đồng bào tử nạn.

Các đại biểu dâng hương, tưởng niệm 56 liệt sĩ và đồng bào tử nạn.

Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Chính ủy Quân khu 3, dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 3, đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm.

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố do ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn, lên dâng hoa, dâng hương, kính viếng.

Đoàn đại biểu Lực lượng vũ trang thành phố tại lễ truy điệu.

Đoàn đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã thuộc huyện Vĩnh Bảo (cũ), do ông Đào Phú Thùy Dương, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Bảo, làm Trưởng đoàn lên dâng hoa, dâng hương, kính viếng.

Đoàn đại biểu đại diện các gia đình thân nhân liệt sĩ và đồng bào tử nạn lên thắp hương.

Ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố, xúc động đọc lời điếu, tri ân công lao, sự hy sinh to lớn của các liệt sĩ đã hy sinh và đồng bào tử nạn trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

Trong giờ phút thiêng liêng, thành kính, các đại biểu dành phút mặc niệm tỏ lòng biết ơn các liệt sĩ và đồng bào tử nạn đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Sỹ Thanh và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt đến nơi an táng. (Ảnh: Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng)

Lực lượng làm nhiệm vụ thu lồng kính, thu Quốc kỳ và di chuyển hài cốt vào mộ.

Các vị lãnh đạo thả hoa xuống các phần mộ

Các đại biểu vào thắp hương tại ban thờ phía trước mộ và thực hiện phút tưởng niệm tỏ lòng biết ơn các liệt sĩ và đồng bào tử nạn đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Cũng trong sáng nay, đông đảo thân nhân, Nhân dân địa phương và các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đã đến dự lễ truy điệu, lễ an táng 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn tại khu Mả Chìa, xã Vĩnh Bảo.

Trong dòng người ấy, em gái liệt sĩ Đỗ Ngọc Bích (quê xã Vĩnh Am, TP Hải Phòng) dù tuổi đã cao nhưng vẫn cùng con cháu đến tham dự buổi lễ.

Các em học sinh, các cựu chiến binh đến tham dự lễ truy điệu, lễ an táng và tỏ lòng biết ơn, tri ân công lao to lớn của các liệt sĩ và đồng bào tử nạn trong cuộc kháng chiến chống Pháp, bảo vệ quê hương, đất nước.

Sau buổi lễ, các lực lượng chức năng tiếp tục hoàn thiện những phần việc cuối cùng tại ngôi mộ tập thể của 56 liệt sĩ và đồng bào tử nạn tại đây.