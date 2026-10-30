Xúc động Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn nữ Trưng Trắc

Dự lễ có Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, thành phố Hà Nội; cùng đông đảo cựu chiến sĩ Trường Sơn và thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh.

Tại chương trình, các đại biểu dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ, ôn lại truyền thống vẻ vang của Tiểu đoàn nữ Trưng Trắc.

Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn thành phố Hà Nội Ngô Thị Tuyết phát biểu. Ảnh: Bảo Lâm

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn thành phố Hà Nội Ngô Thị Tuyết xúc động ôn lại chặng đường 55 năm của Tiểu đoàn. Năm 1971, hưởng ứng phong trào “Ba sẵn sàng” của tuổi trẻ miền Bắc, hơn 500 nữ thanh niên tỉnh Hà Tây cũ tình nguyện lên đường nhập ngũ. Dọc theo những cung đường Trường Sơn khói lửa, các nữ chiến sĩ đã phát huy trọn vẹn truyền thống dũng cảm, kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chi viện cho chiến trường, góp phần làm nên huyền thoại Trường Sơn và Đại thắng mùa Xuân 1975.

Tiểu đoàn nữ Trưng Trắc vinh dự nhận cờ của Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam nhân kỷ niệm 55 năm Ngày . Ảnh: Bảo Lâm

Chiến tranh lùi xa, trở về cuộc sống đời thường, các nữ chiến sĩ tích cực tham gia phát triển kinh tế và công tác xã hội. Đặc biệt tinh thần đoàn kết của tập thể suốt 3 thập kỷ qua khi duy trì các hoạt động gặp mặt thường niên tại 14 quận, huyện (cũ); hỗ trợ đồng đội khó khăn và xuất bản thành công cuốn sách "Tiểu đoàn nữ Trưng Trắc - Một thời và mãi mãi" để lưu giữ ký ức cho thế hệ mai sau.

Bà Ngô Thị Tuyết nhấn mạnh: “Dù ở cương vị nào, các chị vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống Trường Sơn, tích cực tham gia công tác xã hội, xây dựng quê hương”.

Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung, Phó Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Bảo Lâm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung, Phó Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam bày tỏ niềm tự hào sâu sắc trước truyền thống anh hùng của lực lượng Trường Sơn và Tiểu đoàn nữ Trưng Trắc, những cô gái Thủ đô anh hùng từng vượt qua mưa bom bão đạn, góp phần làm nên huyền thoại Trường Sơn.

Bên cạnh đó, ông cũng chia sẻ những thông tin nổi bật về công tác nghĩa tình đồng đội của toàn Hội Trường Sơn trong thời gian qua. Nổi bật là việc vận động các nhà tài trợ xây dựng hơn 3.160 căn nhà tình nghĩa, trao tặng hàng nghìn suất quà, chăn ấm cho hội viên vùng sâu vùng xa; phối hợp trợ cấp hằng tháng cho các cựu chiến sĩ và nữ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung khẳng định, những kết quả thiết thực này là minh chứng rõ nét cho tinh thần "thắt chặt tình đồng chí, đồng đội", qua đó tiếp tục giữ gìn và phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn mới.

Ban tổ chức trao vinh danh, tri ân những chiến sĩ Tiểu đoàn nữ Trưng Trắc . Ảnh: Bảo Lâm

Ban tổ chức trao vinh danh và tặng quà tri ân các cựu nữ chiến sĩ diện chính sách, tuổi cao gương mẫu. Ảnh: Bảo Lâm

Dịp này, Ban tổ chức trao vinh danh và tặng quà tri ân các cựu nữ chiến sĩ diện chính sách, tuổi cao gương mẫu, gia đình liệt sĩ; đồng thời vinh danh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, chung sức hỗ trợ công tác tri ân của Hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn phát động chương trình “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn”. Ảnh: Bảo Lâm

Cũng tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn phát động chương trình “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn”, nhận được sự hưởng ứng quyên góp tích cực từ các đại biểu và hội viên ngay tại buổi lễ.