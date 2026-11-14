Xúc động lễ giỗ chung các liệt sĩ ở hang Tám Cô và Đường 20 - Quyết Thắng

"Địa chỉ đỏ” của lòng tri ân

Ngày 14/11, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đường 20 - Quyết Thắng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Lễ giỗ lần thứ 54 của các anh hùng, liệt sĩ hy sinh kéo dài 8 ngày, từ 16 đến 24/11 (ngày 8 đến 16/10 âm lịch).

Chuỗi nghi lễ gồm các hoạt động như cúng tiên thường (trước ngày giỗ, 16/11); lễ cầu siêu (chính giỗ, 17/11); lễ cúng cơm tuần (từ 17 đến 23/11) và lễ hoàn mãn (24/11).

Tổ chức lễ giỗ 13 liệt sĩ hy sinh ở hang Tám Cô và Đường 20 - Quyết Thắng

Từ sáng sớm, rất đông người dân và du khách đã đến di tích quốc gia đặc biệt này để dâng hương, tri ân. Nhiều cá nhân, tổ chức từ xa cũng gửi lẵng hoa, giỏ trái cây lên bàn cúng bày tỏ lòng tri ân.

Trong không khí trang nghiêm và linh thiêng tại Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đường 20 - Quyết Thắng, lễ giỗ chung tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh diễn ra đầy xúc động, tự hào.

Chuỗi nghi lễ gồm các hoạt động như cúng tiên thường (trước ngày giỗ, 16/11); lễ cầu siêu (chính giỗ, 17/11); lễ cúng cơm tuần (từ 17 đến 23/11) và lễ hoàn mãn (24/11)

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Hoàng Minh Thắng - Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Đường 20 - Quyết Thắng là một phần của tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, con đường nối hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam. Nhiều người con ưu tú đã ngã xuống để bảo đảm con đường luôn thông suốt, kịp thời chi viện sức người, sức của cho chiến trường. Di tích hang Tám Cô nằm tại km16+500, đường 20 - Quyết Thắng, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Đây là một trong những “tọa độ lửa” năm 1971-1972.

Lễ giỗ là hoạt động thường niên của đơn vị, đây là dịp để người dân và du khách tưởng nhớ, lắng lại trước những hy sinh lớn lao của thế hệ đi trước, góp phần vào đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Bản hùng ca giữa đại ngàn Trường Sơn

Đường 20 - Quyết Thắng là một trong những tuyến đường “rọc ngang” Trường Sơn quan trọng, thuộc hệ thống đường Hồ Chí Minh trên đất Quảng Bình trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tuyến đường góp phần phá thế độc đạo của đường 12A, vận chuyển sức người, sức của từ hậu phương miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.

Trên tuyến đường này, hàng nghìn, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ bộ đội, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến đã anh dũng ngã xuống. Máu xương của họ hòa vào đất đá, cỏ cây Trường Sơn, làm nên một con đường huyền thoại.

Đây là Lễ giỗ lần thứ 54 của các anh hùng, liệt sĩ hy sinh ở hang Tám Cô và Đường 20 - Quyết Thắng

Trong trang sử bi tráng của Đường 20 - Quyết Thắng, sự kiện 8 Thanh niên xung phong và 5 chiến sĩ pháo binh mãi mãi nằm lại trong Hang Tám Cô đã trở thành biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo những ước mơ còn dang dở, để đất nước có ngày thống nhất, hòa bình, non sông liền một dải.

Đường 20 - Quyết Thắng hiện lưu giữ hàng loạt di tích lịch sử cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt gắn liền với tuyến đường Trường Sơn huyền thoại.

Ngoài Hang Tám Cô, Trạ Ang, Tổng kho NH, Dốc Ba Thang, Hang Y tá, tuyến đường này còn có nhiều "tọa độ lửa" và công trình tưởng niệm nổi bật khác như Tượng đài Thanh niên xung phong. Đền tưởng niệm các AHLS Đường 20 - Quyết Thắng, Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn, Trọng điểm Cà Ròng - ATP.

Lễ giỗ không chỉ là hoạt động tín ngưỡng truyền thống mà còn là dịp để du khách thập phương tìm hiểu lịch sử, tri ân các liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc

Những di tích, công trình tưởng niệm này là những “địa chỉ đỏ” linh thiêng, nơi tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ngày nay, đây còn là điểm đến thường xuyên của du khách, các trường học và tổ chức Đoàn thanh niên trong các hoạt động về nguồn, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, giúp thế hệ trẻ hiểu rằng cuộc sống hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng xương máu của cha ông.

Thông qua những địa chỉ đỏ, các bài học sống động về lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc tiếp tục được vun đắp, trở thành hành trang để thế hệ trẻ viết tiếp truyền thống vẻ vang của đất nước.