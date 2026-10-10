Xúc động lễ đón người lính hải quân hy sinh

Ngày 10/10, chính quyền địa phương xã Đô Lương (tỉnh Nghệ An) phối hợp với đơn vị và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ Thái Văn Sơn.

Tại lễ truy điệu, an táng, lãnh đạo xã Đô Lương và đại diện đơn vị đã ôn lại quá trình học tập, rèn luyện và phấn đấu của liệt sĩ Thái Văn Sơn trong quân ngũ.

Khi vừa tròn 19 tuổi, chàng thanh niên Thái Văn Sơn (SN 1983, xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương cũ, nay là xóm Thịnh Sơn 1, xã Đô Lương) lên đường thực hiện nghĩa vụ tại Tiểu đoàn 887, Trung đoàn 83, Quân chủng Hải quân.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân dự lễ đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ Thái Văn Sơn. Ảnh: Hoàng Phi.

Năm 2004, anh được cử đi đào tạo chuyên môn tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Quân khí (Tổng cục Kỹ thuật). 2 năm sau, người lính quân khí Thái Văn Sơn trở về công tác tại Trạm Bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí - đạn, Kho 858, Cục Hậu cần kỹ thuật Quân chủng Hải quân (đóng tại tỉnh Khánh Hòa).

Suốt quá trình công tác, Thiếu tá Thái Văn Sơn luôn gương mẫu, không quản ngại hiểm nguy, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Quá trình công tác, Thiếu tá Sơn đạt được nhiều thành tích như: giải Nhất hội thi sửa chữa đạn giỏi toàn quốc vào năm 2016, danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc” năm 2017, nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua, Chiến sĩ tiên tiến…

Ngày 1/10/2024, Thiếu tá Thái Văn Sơn anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Ngày 27/6/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công, ghi nhận sự đóng góp, hy sinh của Thiếu tá Thái Văn Sơn đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Theo nguyện vọng của gia đình, liệt sĩ được đưa về quê nhà để thuận tiện cho việc hương khói, thăm nom phần mộ. Ảnh: Hoàng Phi

Sau đó, liệt sĩ Thái Văn Sơn được an táng tại Nghĩa trang Cam Thành Nam, phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, nơi anh công tác. Đến nay, theo nguyện vọng của gia đình, liệt sĩ được đưa về quê nhà để thuận tiện cho việc hương khói, thăm nom phần mộ.

Hôm nay, dù thời tiết không thuận lợi, mưa lớn kéo dài nhưng đông đảo người dân Đô Lương đã có mặt, xúc động tiễn đưa người lính quân khí Thái Văn Sơn yên nghỉ trong lòng đất mẹ.