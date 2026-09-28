Xúc động lễ đón các chiến sĩ mũ nồi xanh từ Nam Sudan về TP.HCM

Khoảng 20h, máy bay vận tải C-17 của Không quân Hoàng gia Australia hạ cánh tại khu vực căn cứ sân bay quân sự Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân, đưa 51 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC2.7) trở về.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan, Bệnh viện dã chiến 2.7 đã thu dung, khám và điều trị hơn 2.200 lượt bệnh nhân, thực hiện thành công hơn 30 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó có nhiều trường hợp phức tạp, bệnh nhân nặng. Ảnh: Chính Trần.

Tham dự lễ đón Bệnh viện dã chiến 2.7 có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam; cùng bà Katherine Louise Grimmond, Tổng Lãnh sự Australia tại TP.HCM.

Trung tá Phan Thế Nhật, Chủ nhiệm khoa Nội - Truyền nhiễm, chia sẻ quãng thời gian hơn một năm không ngắn cũng không dài nhưng đã cho nam quân nhân nhiều trải nghiệm. "Tôi được tiếp xúc điều trị cho những người dân khó khăn ở Nam Sudan, được làm việc với các chiến sĩ, bác sĩ ở các nơi trên thế giới. Tôi thấy xúc động khi tất cả đều chung lý tưởng vì hòa bình. Tôi cũng khóc suốt trên chuyến bay trở về Việt Nam", anh Nhật nhớ lại hành trình một năm làm nhiệm vụ của mình.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, phát biểu trong lễ đón: "Trong nhiệm kỳ một năm tại phái bộ, Bệnh viện dã chiến 2.7 với tinh thần trách nhiệm, chuyên môn y tế cao, đã tạo được sự tin tưởng tuyệt đối, là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy cho lãnh đạo, nhân viên Liên hợp quốc, chính quyền và nhân dân địa phương, để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với người dân địa phương và đồng nghiệp quốc tế".

Nguyễn Phước Tường và Bùi Thị Thủy (giữa khung hình) in một tấm biển cỡ lớn để chào nữ chiến sĩ Đỗ Hoàng Thanh Tâm trở về từ Nam Sudan. "Chúng tôi là đồng nghiệp nhiều năm trong Bệnh viện Quân y 175, rất vui khi Thanh Tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về", Nguyễn Phước Tường chia sẻ.

Chiến sĩ Lương Văn Toản, Điều dưỡng trưởng Ban điều dưỡng, Bệnh viện quân y 7B, cảm thấy vinh dự khi đại diện người lính của Quân đội Nhân dân Việt Nam đi làm nhiệm vụ quốc tế. "Ngày trở về rất hồ hởi, phấn khởi và cũng sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới tại quê nhà", chiến sĩ Lương Văn Toản chia sẻ cảm nhận.

Trung tá Trần Quang Thắng, kỹ thuật viên tại Bệnh viện dã chiến 2.7, cảm thấy rất vui trong giây phút trở về. "Lúc ngồi trên máy bay lúc chuẩn bị đáp vợ đã nhắn tin là 2 con đang chờ, xuống máy bay thì con bé chạy ra ôm, xúc động lắm", anh Thắng chia sẻ.

Đội hình bệnh viện dã chiến 2.7 chụp hình cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, Bệnh viện Quân y 175 và các đơn vị. Trong thời gian một năm làm nhiệm vụ tại Nam Sudan, Bệnh viện dã chiến 2.7 cũng hoàn thành 17 bài báo khoa học, tham gia các hội nghị khoa học quốc tế, các hoạt động sáng tạo kỹ thuật và triển khai ứng dụng phần mềm quản lý bệnh viện trong thực tế.

Bác sĩ quân y Trần Hoàng Anh, Khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Quân y 175, háo hức trong ngày về gặp gia đình. "2 đứa ở nhà đều thích chơi với ba vì thế mà trong 1 năm đi làm nhiệm vụ tôi thấy nhớ 2 đứa nhiều", bác sĩ Hoàng Anh nói.

Bệnh viện dã chiến 2.7 chính thức triển khai tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan vào tháng 9/2025. Bệnh viện gồm các bác sĩ, điều dưỡng, quân nhân điều động từ Bệnh viện Quân y 175; Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và một số đơn vị khác trong quân đội.