Xúc động lá thư cảm ơn của cô gái được cứu trong vụ cháy cửa hàng xe máy

Khoảng 3 giờ 24 phút ngày 7/10, vụ cháy xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH TMDV Hà Thành (chuyên kinh doanh xe máy) tại đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Nhận tin báo cháy, lực lượng Đội Chữa cháy và CNCH KV9 nhanh chóng điều động 6 xe chữa cháy cùng 37 cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường triển khai công tác chữa cháy và tìm kiếm, cứu người bị nạn.

Chị L. bên người cán bộ chữa cháy đã cứu 2 chị em thoát khỏi đám cháy.

Trinh sát nắm tình hình phát hiện còn khoảng 12 người mắc kẹt trong khu nhà trọ phía sau cửa hàng xe bị cháy; lực lượng Chữa cháy và CNCH KV9 đã hướng dẫn 10 người tự thoát nạn, trực tiếp phá cửa giải cứu 2 nạn nhân còn mắc kẹt trong phòng trọ là chị T.T.N.Y. (SN 2009) và chị T.T.N.L. (SN 2005).

Sau khi ổn định tinh thần, chị L. đã đại diện 12 người được cứu đã đến Đội Chữa cháy và CNCH KV9 trao thư cảm ơn đơn vị và xin được trực tiếp gặp mặt đồng chí Thượng úy Nguyễn Minh Như Khánh, người trực tiếp phá cửa nhà vệ sinh cứu 2 chị em để gửi lời tri ân, cảm ơn sâu sắc đến cá nhân đồng chí Khánh và tập thể đơn vị.

Chị L. cho hay, khi ngọn lửa và khói độc bùng lên dữ dội tại cửa hàng bên cạnh, lan sang khu vực nhà trọ nơi tôi và gia đình đang sinh khiến tôi và gia đình trải qua những giây phút vô cùng hoảng loạn, lo lắng và sợ hãi do hít phải nhiều khói khí độc.

Lá thư đầy cảm xúc, cảm kích trước lực lượng chữa cháy và CNCH được chị L. trao cho Thượng úy Khánh.

Trong thời khắc sinh tử ấy, khi sự an toàn của bản thân và những người xung quanh bị đe dọa, cả gia đình thực sự cảm nhận được sự quý giá của sự sống, cũng như sự hiện diện vô cùng quan trọng của những người sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm để bảo vệ người khác.

“Một số phòng trong khu trọ khi phát hiện cháy đã thoát nạn kịp thời riêng dãy phòng của chúng tôi khói đã bao trùm hành lang và đường ra thang thoát nạn. 2 chị em tôi không thể thoát ra ngoài đành vào trong nhà vệ sinh xả nước và trùm mền lại để không hít phải khói độc, lúc đó chúng tôi thực sự hoảng sợ, lúng túng không biết phải làm sao, lúc này chúng tôi cảm thấy thực sự tuyệt vọng”, chị L. kể lại.

Giữa lúc cận kề cái chết, tiếng đập cửa dồn dập vang lên, xé tan màn đen của khói khí độc. Một chiến sĩ cứu hỏa trong bộ đồ bảo hộ lấm lem muội than bước qua làn khói đặc, xuất hiện trấn an 2 chị em bằng giọng nói kiên định: "Đừng sợ, có chúng tôi đây rồi!". Lúc này chị em chị L. mới biết mình đã được cứu. Bên ngoài hành lang nóng ran, Thượng úy Khánh đã đưa dụng cụ phòng độc cho 2 chị em rồi đưa cả 2 chị em xuống đất an toàn.

“Đối với chúng tôi, đó không chỉ là kết quả của một nhiệm vụ, mà còn là minh chứng sâu sắc nhất cho tinh thần trách nhiệm, lòng quả cảm và tình người cao đẹp của những người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH. Tôi hiểu rằng, để hoàn thành nhiệm vụ ấy, các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ đã phải đối mặt với biết bao khó khăn, vất vả và nguy hiểm. Trong khi mọi người tìm cách thoát khỏi đám cháy để bảo vệ bản thân, các chiến sĩ PCCC và CNCH lại sẵn sàng tiến về phía nguy hiểm, giành giật từng cơ hội sống cho người khác. Sự hy sinh thầm lặng ấy có thể không phải lúc nào cũng được nhìn thấy, nhưng chắc chắn sẽ luôn được những người được giúp đỡ ghi nhớ bằng tất cả sự trân trọng và biết ơn”, chị L. chia sẻ.