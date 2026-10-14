Xúc động 'Khúc tri ân' tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Nghệ sĩ hóa thân thành hình ảnh người mẹ chờ con đầy xúc động tại chương trình

Chương trình do Thành ủy, UBND TPHCM và Ban Chỉ đạo 515 chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chủ trì phối hợp cùng các đơn vị tổ chức.

Tham dự chương trình có: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương và TPHCM, đông đảo văn nghệ sĩ.

Từ phải qua: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, tham dự chương trình

Trong không gian linh thiêng tại Công viên Lê Thị Riêng, những tác phẩm âm nhạc, văn học và sân khấu được thể hiện như những nén tâm nhang thành kính gửi tới các anh hùng, liệt sĩ.

Thông điệp xuyên suốt chương trình là công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt mà còn là hành trình thực hiện nghĩa tình với những người đã hy sinh và thân nhân liệt sĩ.

Chương trình "Khúc tri ân" gắn với tinh thần của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Tại chương trình, khán giả đã được giao lưu với bác sĩ Trần Văn Bản - một cựu bác sĩ quân y đã ở tuổi 82. Dù không nằm trong lực lượng làm nhiệm vụ chính thức, người quân nhân ấy với nghĩa tình đồng đội keo sơn, đã ngày ngày tình nguyện có mặt từ sớm tinh mơ đến chiều muộn, bằng kinh nghiệm chuyên môn của mình đã cùng Tổ lấy mẫu và lực lượng phối hợp hỗ trợ việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Bác sĩ Trần Văn Bản (bên trái) chia sẻ về hành trình đi tìm hài cốt đồng đội tại chương trình

Bác sĩ Trần Văn Bản xúc động kể lại về những năm tháng quân ngũ, nỗi đau khi chứng kiến đồng đội hy sinh trên chiến trường và hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại chiến trường xưa. Thời gian đầu tìm kiếm, dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng thấu hiểu được nỗi đau của những người mẹ mong chờ con, và cũng như lời hứa với đồng đội, ông đã cố gắng vượt qua tất cả để thực hiện công việc thiêng liêng.

Bác sĩ Trần Văn Bản nhấn mạnh ý nghĩa của "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hành trình đi tìm đồng đội, đưa các anh trở về với quê hương, gia đình.

Không chỉ có âm nhạc, "Khúc tri ân" còn kể những câu chuyện bằng hội họa. Bộ tranh của họa sĩ Lê Sa Long tái hiện quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, khắc họa công việc thầm lặng của các lực lượng tham gia tìm kiếm, lấy mẫu và quy tập.

Tại chương trình, họa sĩ Lê Sa Long chia sẻ về quá trình thực hiện bộ tranh, trong đó có bức chân dung bà Nguyễn Thị Lệ, người có chuyện tình yêu sâu nặng với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Họa sĩ tin rằng bức tranh sẽ góp phần lan tỏa những phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam, cũng như tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

Dịp này, họa sĩ Lê Sa Long đã tặng bộ tranh cho Bộ Tư lệnh TPHCM, để tổ chức trưng bày, triển lãm, góp phần khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ.

Bức chân dung bà Nguyễn Thị Lệ - vợ Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, do họa sĩ Lê Sa Long thực hiện.

Tại chương trình, họa sĩ Lê Sa Long tặng bộ tranh cho Bộ Tư lệnh TPHCM.

Chia sẻ tại chương trình, các văn nghệ sĩ bày tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh của các thế hệ đi trước; đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của người trẻ, trong đó có giới văn nghệ sĩ trong việc lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần tri ân.

Khép lại chương trình là nghi thức dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo, đại biểu, văn nghệ sĩ thực hiện nghi thức dâng hương và thắp nến tri ân, thể hiện lòng tri ân sân sắc gửi đến những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh tại chương trình nghệ thuật "Khúc tri ân" tại Công viên Lê Thị Riêng:

Chương trình "Khúc tri ân" có sự tham gia biểu diễn của nhiều văn nghệ sĩ và lực lượng quần chúng.

Nhiều thế hệ nghệ sĩ TPHCM tham gia chương trình, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và thắp nến tri ân.

Mỗi tác phẩm vang lên không chỉ là một thanh âm nghệ thuật, mà là tiếng vọng từ đáy lòng của những người đang sống trong hòa bình gửi tới cha anh.

Những ca khúc đi cùng năm tháng vang lên khiến người xem bùi ngùi xúc động.

Nến tri ân được thắp sáng tại Công viên Lê Thị Riêng - mảnh đất từng chứng kiến bao dấu tích lịch sử, từng tấc đất đều thấm đượm linh khí thiêng liêng.