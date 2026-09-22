Xúc động khoảnh khắc 3 nữ võ sĩ Karate Việt Nam bật khóc với HCV Asiad

Vượt qua Đài Loan (Trung Quốc) 5-0 ở bán kết, ba nữ võ sĩ Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm bước vào chung kết nội dung kata đồng đội nữ (karate), gặp Iran.

Các võ sĩ Việt Nam rất tự tin.

Để bước lên bục cao nhất tại Asiad 20, bộ ba Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm đã lựa chọn bài Tomari Bassai cho trận chung kết kata đồng đội nữ gặp Iran. Ba nữ võ sĩ không mắc một sai lầm.

Với bài biểu diễn vô cùng đẹp mắt, ba nữ võ sĩ đã chinh phục tuyệt đối các trọng tài đến từ Nhật, Đài Loan (Trung Quốc), Kuwait, UAE và Bangladesh.

Màn trình diễn thuyết phục giúp đội tuyển Karate Việt Nam nhận được điểm số cao từ 5 trọng tài: 8,8 - 8,2 - 8,8 - 8,3 và 8,6.

Với chiến thắng tuyệt đối 5-0 trước Iran, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên chính thức bước lên bục cao nhất.

Niềm vui vỡ òa của các võ sĩ Việt Nam.

Tấm HCV của các nữ võ sĩ Việt Nam chắc chắn tiếp thêm nhiều động lực, tự tin cho các VĐV của đoàn TTVN tại Asiad 2026.

Các cô gái vàng trên bục nhận HCV ASIAD 2026

Ảnh - Video: Tam Ninh