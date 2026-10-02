Xúc động khi được Cảnh sát giao thông trao trả số tiền đánh rơi

Trước đó, khoảng 17h ngày 1/10, trong khi làm nhiệm vụ, CBCS của đơn vị tiếp nhận một cái bóp từ người dân bàn giao. Kiểm tra nhanh, trong bóp có 11.380.000 đồng cùng 2 căn cước công dân, giấy đăng ký xe 2 bánh mang tên Nguyễn Văn Tho và Lý Thị Hoàng Phương (SN 1969, cùng ngụ tại xã Thuận Hòa và một số tờ vé số.

Cán bộ Trạm CSGT Mỹ Xuyên bàn giao tài sản, giấy tờ cho ông Tho.

Ngay lập tức, CBCS đã lên hệ thống quản lý giấy tờ xe để tra cứu và liên hệ qua số điện thoại của ông Tho. Sáng 2/10, ông Tho đến trụ sở Trạm CSGT Mỹ Xuyên và được đơn vị làm thủ tục bàn giao toàn bộ tài sản, giấy tờ.

Nhận lại tài sản và giấy tờ, ông Nguyễn Văn Tho cho biết: “Hôm qua tôi và người thân đi dự đám tại nhà người quen ở cùng địa phương. Khi về, tôi ngồi sau xe và không biết chiếc bóp bị rơi. Chỉ đến khi nghe vợ nói tôi mới kiểm tra thì biết chiếc bóp đã bị rơi và cũng không biết rơi ở đoạn nào”.

Theo lời kể của ông Tho, gia đình làm nông, hoàn cảnh khó khăn, cả nhà chỉ có làm vài công đất lúa, nên ông có vay ngân hàng một số tiền để đầu tư sản xuất, mỗi năm đóng lãi một lần. Số tiền 11.380.000 đồng đó là tiền ông mượn của người em để trả cho ngân hàng nhưng chưa kịp trả thì bị rơi mất.

“Số tiền hơn 11 triệu đồng là tiền đi mượn chứ gia đình tôi chưa khi nào có trong nhà số tiền lớn như vậy. Sáng nay được các cán bộ CSGT bàn giao lại toàn bộ số tiền cùng giấy tờ, tôi mừng muốn khóc”, ông Tho xúc động.