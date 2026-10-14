Xúc động hình ảnh đông đảo người dân Thành phố Hồ Chí Minh tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hòa bình hôm nay.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân TP. Hồ Chí Minh đứng dọc hai bên đường tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ khi đoàn xe đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Đông đảo các tầng lớp nhân dân TP. Hồ Chí Minh đứng dọc hai bên đường tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ khi đoàn xe đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Có mặt tại tuyến đường Cách mạng Tháng Tám từ 7 giờ sáng, bà Võ Thị Bạch Tuyết (78 tuổi, phường Gia Định) mang theo một bó hoa cúc trắng để tiễn biệt, tưởng nhớ anh linh các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bà nói: "Tôi xúc động và vô cùng biết ơn sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống cho độc lập, tự do hôm nay. Chính vì thế, khi nghe tin Thành phố tổ chức khai quật, quy tập hài cốt cho hơn 700 liệt sĩ ở Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng và đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, tôi quyết tâm phải có mặt để tiễn đưa các cô, bác, anh, chị - những người đã không tiếc máu xương của mình cho độc lập, tự do hôm nay".

Đông đảo các tầng lớp nhân dân đứng dọc hai bên đường tiễn đưa, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về nơi an táng. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Đông đảo các tầng lớp nhân dân đứng dọc hai bên đường tiễn đưa, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về nơi an táng. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Người dân cầm hoa và di ảnh chờ tiễn đoàn xe đưa liệt sĩ. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN

Người dân cầm hoa chờ tiễn đoàn xe đưa liệt sĩ. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN

Đông đảo các tầng lớp nhân dân đứng dọc hai bên đường tiễn đưa, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về nơi an táng. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Là một người buôn bán nhỏ nhưng sáng nay chị Hoàng Thảo Vân, phường Hòa Hưng quyết định nghỉ làm để tiễn biệt các liệt sĩ. Chị Vân vừa chia sẻ: "Tôi mua 3 bó hoa để chia sẻ cho những người dân khác chưa kịp mua hoa khi tiễn các liệt sĩ. Tôi hi vọng ai đi ngang tuyến đường này hôm nay đều dừng lại một chút để tiễn đưa các liệt sĩ...".

Đông đảo các tầng lớp nhân dân TP. Hồ Chí Minh đứng dọc hai bên đường tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ khi đoàn xe đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Đông đảo các tầng lớp nhân dân đứng dọc hai bên đường tiễn đưa, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về nơi an táng. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Đông đảo các tầng lớp nhân dân đứng dọc hai bên đường tiễn đưa, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về nơi an táng. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Khi hay tin Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ truy điệu, an táng các anh hùng liệt sĩ ở Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, từ chiều hôm trước, vợ chồng anh Lê Thanh Phong đã lặn lội từ tỉnh Đồng Tháp xuống Thành phố Hồ Chí Muinh để kịp hòa vào dòng người tiễn biệt, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với những người con ưu tú của quê hương đã ngã xuống. Anh Phong cho rằng, càng sống trong hòa bình, ấm no càng phải trân trọng hơn sự hi sinh của các thế hệ cha anh.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân đứng dọc hai bên đường tiễn đưa, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về nơi an táng. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Thời khắc đoàn xe đưa hài cốt các liệt sĩ đi ngang, hàng người hai bên đường gần như đứng lặng, kính cẩn nghiêng mình, nhiều người không cầm được dòng lệ. "Tôi may mắn được nghe kể về quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, trong đó có nhiều chi tiết như hài cốt nằm chồng lên nhau, trước khi chết còn bị tra tấn dã man..., tôi đau xót quá. Sự hi sinh của các ông, bà, chú, bác thật đáng trân trọng, kính phục. Tôi kính cẩn cúi đầu trước anh linh của các liệt sĩ", chị Lê Thị Vân, phường Nhiêu Lộc chia sẻ.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân đứng dọc hai bên đường tiễn đưa, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về nơi an táng. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Đông đảo các tầng lớp nhân dân đứng dọc hai bên đường tiễn đưa, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về nơi an táng. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Những nhành hoa trắng, sự trân trọng, kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa của người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thay cho triệu lời tri ân gửi đến những người đã nằm xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.