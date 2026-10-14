Xúc động hành trình đưa 93 hài cốt liệt sĩ về Vị Xuyên

Chiều 14/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ tiễn đưa, di chuyển 93 hài cốt liệt sĩ từ Nhà quàn Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Lễ tiễn đưa bắt đầu lúc 13h30. Đến 16h30 cùng ngày, đoàn đưa hài cốt liệt sĩ về tới Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và tổ chức các nghi thức đón, tưởng niệm.

93 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại các hang đá, khe sâu, công sự và trận địa cũ thuộc các xã Thanh Thủy, Minh Tân, Bình Thuận. Trong đó, 75 hài cốt được tìm thấy tại 6 ngôi mộ tập thể và 18 hài cốt được quy tập riêng lẻ.

Sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường biên giới, các anh trở về trong vòng tay đồng đội, trong tình cảm và lòng biết ơn sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân.

Trang nghiêm lễ tiễn đưa

Trong không khí trang nghiêm, cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghi thức chào cờ, dâng hương, mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ. Từng hài cốt liệt sĩ được đưa ra khỏi nhà quàn, bắt đầu hành trình về nơi an nghỉ cùng đồng đội.

Lực lượng quân đội thực hiện nghi thức tiễn đưa 93 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Tuấn Anh

Cựu chiến binh Trịnh Xuân Hùng thành kính bên hài cốt liệt sĩ trước giờ tiễn đưa. Ảnh: Tuấn Anh

Các hài cốt liệt sĩ lần lượt được đưa ra khỏi Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy). Ảnh: Tuấn Anh

Người dân đứng hai bên đường đón các anh trở về

Đoàn xe chở 93 hài cốt liệt sĩ di chuyển qua các tuyến đường trong sự tiễn đưa trang nghiêm của Nhân dân. Dọc hai bên đường, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và người dân cầm cờ Tổ quốc, hướng về đoàn xe với lòng thành kính.

Những lá cờ đỏ sao vàng trong không khí nghiêm trang của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương như lời tri ân gửi tới những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc.

Đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ rời đội quy tập. Ảnh: Tuấn Anh

Người dân cầm cờ Tổ quốc tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Tuấn Anh

Đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Tuấn Anh

Giây phút trở về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

16h30, đoàn xe chở 93 hài cốt liệt sĩ về đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Trong không khí trang nghiêm, cán bộ, chiến sĩ cẩn trọng đưa từng hài cốt liệt sĩ xuống xe, di chuyển vào khu vực tổ chức nghi lễ.

Những người lính hôm nay đón đồng đội trở về bằng tất cả sự thành kính. Các hài cốt liệt sĩ được đặt ngay ngắn, những bó hoa tươi được dâng lên, chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng chính thức.

Lực lượng quân đội đón đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang. Ảnh: Tuấn Anh

Các chiến sĩ cẩn trọng đưa hài cốt liệt sĩ xuống xe. Ảnh: Tuấn Anh

Hài cốt liệt sĩ được đưa vào khu vực làm lễ. Ảnh: Tuấn Anh

93 hài cốt liệt sĩ được đặt trang nghiêm tại khu vực tổ chức lễ. Ảnh: Tuấn Anh

Chiến sĩ dâng hoa trước ngày truy điệu, an táng. Ảnh: Tuấn Anh

Lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ sẽ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức trọng thể lúc 8h ngày 15/10. Chương trình dự kiến truyền hình trực tiếp trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo và các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang.

Đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành kính tưởng nhớ, tri ân những người con đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ biên cương Tổ quốc.