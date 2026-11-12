Ngày 12/11, chính quyền xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An phối hợp với gia đình và đông đảo nhân dân tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Phan Anh Tiến. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính và xúc động.

Xúc động đón hài cốt liệt sĩ Phan Anh Tiến trở về quê hương. (Ảnh Hải Lộc)

Giữa tiết trời se lạnh, nhiều người dân địa phương có mặt từ sớm, lặng lẽ đón người con ưu tú của quê hương trở về sau hơn 50 năm xa cách.

Liệt sĩ Phan Anh Tiến sinh năm 1942, quê tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc cũ, nay thuộc xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An. Tháng 5/1968, với thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, ông vinh dự là một trong 18 người được tuyển chọn chuyển sang làm y sĩ quân đội.

Sau ba tháng huấn luyện tại Thanh Hóa, ông được biên chế vào Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 2, Quân khu 5, tham gia phục vụ chiến đấu tại chiến trường B.

Trên cương vị thiếu úy, y sĩ quân đội, ông luôn tận tụy thực hiện nhiệm vụ cứu chữa thương binh giữa chiến trường ác liệt. Ngày 3/5/1972, trong một trận đánh tại Mặt trận Tây Nguyên, ông anh dũng hy sinh khi đang nỗ lực cứu chữa cho đồng đội.

Liệt sĩ Phan Anh Tiến sinh năm 1942, quê tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc cũ, nay thuộc xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An.(Ảnh Hải Lộc)

Người chiến sĩ quân y ấy ra đi khi tuổi đời còn trẻ, chưa kịp lập gia đình, để lại phía sau bao hoài bão và ước mơ còn dang dở. Tuổi thanh xuân của ông đã được hiến dâng trọn vẹn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tại lễ truy điệu, trong không khí trang nghiêm và xúc động, ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Lộc, đã đọc điếu văn tưởng nhớ và tri ân những cống hiến, hy sinh của liệt sĩ Phan Anh Tiến.

Hài cốt liệt sĩ Phan Anh Tiến được di chuyển về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. (Ảnh Hải Lộc)

Chia sẻ tại buổi lễ, anh Phan Ngọc Chung (54 tuổi), cháu ruột trực tiếp thờ cúng liệt sĩ Phan Anh Tiến, cho biết trong suốt nhiều năm qua, gia đình luôn đau đáu tìm kiếm nhưng chưa xác định được nơi an táng hài cốt của chú.

Đến năm 2012, gia đình nhận được công văn của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thông báo liệt sĩ Phan Anh Tiến được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi).

“Đến nay, gia đình mới có điều kiện đón chú về. Gia đình rất cảm động và thấy ấm lòng bởi tình cảm lãnh đạo địa phương và nhân dân dành cho chú trong thời khắc đón chú trở về, yên nghỉ trong lòng đất mẹ”, anh Chung xúc động chia sẻ.

Sau lễ truy điệu trọng thể, hài cốt liệt sĩ Phan Anh Tiến được di chuyển về an táng tại nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.