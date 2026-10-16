Xúc động cuộc đoàn tụ của hai cha con Liệt sĩ

Cuộc trùng phùng hơn nửa thế kỷ

Liệt sĩ Võ Kim Thưởng (sinh năm 1905, nguyên Ủy viên Ủy ban Kháng chiến Hành chánh tỉnh Mỹ Tho), đã anh dũng hy sinh vào ngày 5/10/1947 trong một trận phục kích của quân thù khi ông đang trên đường đi công tác tại chiến trường Tiền Giang. Tiếp bước con đường cứu nước của cha, người con trai là Võ Thanh Sơn (sinh năm 1938) cũng lên đường nhập ngũ, từng giữ chức vụ Đại đội phó Bộ đội Tây Nguyên, Quân khu 5. Sau đó, đồng chí Sơn cũng đã hy sinh vào ngày 15/3/1967 tại chiến trường Tây Nguyên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, khi tuổi đời còn trẻ và chưa lập gia đình. Những cống hiến của hai cha con Liệt sĩ Thưởng đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Độc lập, Huân chương Chiến sĩ Giải phóng, Huân chương Chiến công Giải phóng, Huân chương Chiến sĩ Vẻ vang và Huân chương Chiến thắng.

Sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường, hài cốt liệt sĩ Võ Thanh Sơn được đưa từ Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, tỉnh Gia Lai, trở về đoàn tụ cùng phần mộ người cha tại quê nhà phường Trấn Biên. Cuộc đoàn tụ khép lại hành trình xa cách của một gia đình, đồng thời là niềm mong mỏi, xúc động của thân nhân và gia tộc.

Buổi Lễ diễn ra trong thời gian cả nước triển khai Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.

TP.Đồng Nai long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu, an táng 29 bộ HCLS tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước vào ngày 13/8/2026

Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt Liệt sĩ (HCLS) và giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt. Hành trình đưa hài cốt hai cha con Liệt sĩ Thưởng - Sơn về quê nhà gợi lên ý nghĩa nhân văn sâu sắc của công tác tri ân: nỗ lực tìm kiếm, xác minh, quy tập để các Liệt sĩ được trở về với gia đình, quê hương và sự chăm sóc của đồng bào.

Được biết, hai Liệt sĩ Thưởng - Sơn là ông ngoại và cậu ruột của Thượng tá Huỳnh Thị Vân, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị Công an Đồng Nai. Với gia đình đồng chí Vân, ngày đón các Liệt sĩ trở về là dấu mốc thiêng liêng, nối lại mạch nguồn ký ức và truyền thống Cách mạng của gia tộc. Chồng đồng chí Vân là cán bộ Công an đã nghỉ hưu, còn con đồng chí hiện đang công tác tại Công an phường Tam Hiệp. Từ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc đến các thế hệ tiếp tục phục vụ trong lực lượng Công an hôm nay, truyền thống cống hiến và trách nhiệm với Nhân dân vẫn được gìn giữ, tiếp nối.

Sự trở về của hai Liệt sĩ cũng là nguồn động viên tinh thần đối với gia đình đồng chí Vân, tiếp thêm niềm tự hào và nghị lực để các thế hệ trong gia đình tiếp tục phát huy truyền thống Cách mạng. Đó cũng là lời nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân cùng chung tay thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm", góp sức để thêm nhiều Liệt sĩ được tìm thấy, được xác định danh tính và trở về trong vòng tay gia đình. Trước anh linh hai Liệt sĩ, thế hệ hôm nay kính cẩn nghiêng mình, đời đời ghi nhớ công lao của những người con đã sống, chiến đấu và ngã xuống vì Tổ quốc. Hài cốt các Liệt sĩ trở về quê nhà là cuộc đoàn tụ thiêng liêng, đồng thời thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Hành trình vẫn không ngơi nghỉ

Được biết, giai đoạn từ 2002 - 2026, các thành viên hai Đội K72 và Đội K76 của Bộ CHQS TP.Đồng Nai đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, tìm kiếm hàng nghìn vị trí và đã cất bốc được 4.038 bộ HCLS đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Thực hiện Kế hoạch tìm kiếm, tiếp tục tổ chức khảo sát, xác minh, mở rộng, đào tìm và quy tập hài cốt Liệt sĩ trong chiến tranh qua các thời kỳ, trong tháng 7 và 8/2026, Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc được 26 bộ hài cốt Liệt sĩ tại xã Minh Đức và 2 bộ HCLS tại phường Lộc Ninh.

Hài cốt liệt sĩ Võ Thanh Sơn được tìm thấy tại nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, tỉnh Gia Lai

Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, sự nỗ lực vượt bậc của cán bộ, chiến sĩ, ngay trong ngày đầu được giao nhiệm vụ, Đội K76 tìm kiếm và quy tập 1 bộ HCLS tại xã Lộc Tấn. Kết quả ban đầu đầy ý nghĩa ấy không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", mà còn là nguồn động viên to lớn, khẳng định quyết tâm của lực lượng làm nhiệm vụ quy tập trên hành trình vất vả nhưng vô cùng thiêng liêng phía trước.

Do điều kiện chiến tranh khốc liệt và thời gian kéo dài, cả 29 bộ HCLS đợt này đều chưa xác định được danh tính, quê quán. Cầm trên tay những di vật ít ỏi, giản dị mang theo bên mình của các Liệt sĩ trước lúc hy sinh như súng AK, chiếc bình tông, đôi dép cao su, tấm võng, những tấm ảnh chân dung, ảnh gia đình, ảnh tập thể bạn bè, cây bút khắc dòng chữ "Tiến Quy", chiếc đồng hồ đã ngừng chạy, tấm huy hiệu đã ố vàng, lọ thuốc, chiếc lược..., chúng tôi không khỏi nghẹn ngào.

Một đoạn điếu văn thể hiện: "Trong số 29 bộ HCLS, may mắn có 19 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện để gửi xác định ADN. Từ những mẫu sinh phẩm ít ỏi này, cùng với công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân Liệt sĩ chưa xác định được danh tính, chúng ta hy vọng tìm được thân nhân, mang lại niềm an ủi, xoa dịu phần nào những mất mát, đau thương của các gia đình Liệt sĩ. Mặc dù còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng chúng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội hay phương pháp nào".

Trong quá trình làm sạch các di vật của Liệt sĩ tìm thấy ở khu vực xã Minh Đức (TP.Đồng Nai), đơn vị tiếp tục phát hiện nhiều di vật có ký hiệu liên quan đến các anh hùng Liệt sĩ. Trong đó, có nhiều di vật được phát hiện mới như cây bút màu trắng sữa mang tên "Hiển" và khắc kèm hình máy bay ở mặt sau; 1 cây viết màu xanh được khắc chữ "UOCUO" kế bên khắc chữ "SN - 39" và 1 chiếc lược chải đầu có khắc chữ "KY". Các di vật này được Đội K72 tìm kiếm, quy tập tại lô cao su 97, Tổ 5, Đội cao su Bình Minh (thuộc ấp Bình Minh, xã Minh Đức). Sau khi làm sạch các di vật trên, Đội K72 rất mong đón nhận phản hồi của các cựu chiến binh, đồng chí, đồng đội cung cấp về thông tin của các Liệt sĩ để họ có cơ hội trở về với người thân, gia đình.

Công tác tìm kiếm hài cốt Liệt sĩ tại Đồng Nai vẫn đang tiếp tục

Mới đây nhất là vào ngày 23/8, Đội K76 tiếp tục tổ chức tìm kiếm và quy tập được 2 HCLS tại khu vực ấp Lộc Tâm, xã Lộc Tấn. Đội K76 kính mong các nhân chứng lịch sử là các cựu chiến binh, cựu quân nhân, người dân địa phương... có thông tin, tài liệu nào liên quan đến khu vực chôn cất Liệt sĩ tại địa bàn này cũng như các khu vực lân cận, vui lòng liên hệ với Đội K76, Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đồng Nai, góp phần sớm đưa các anh hùng Liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.

Trước đó, vào sáng 13/8/2026, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước (TP.Đồng Nai), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đồng Nai đã tổ chức Lễ viếng, truy điệu, an táng 29 bộ HCLS, dâng hương tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đến dự buổi Lễ có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Nai cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Bộ tư lệnh Quân khu 7 và Nhân dân địa phương.