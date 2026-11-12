Xúc động clip ông lão 82 tuổi lần đầu được con trai 25 tuổi đưa đi siêu thị

Clip con trai 25 tuổi cùng bố 82 tuổi đi siêu thị khiến nhiều dân mạng xúc động. (Nguồn: @ngotam108202)

Clip con trai 25 tuổi đưa bố 82 tuổi lần đầu đi trải nghiệm siêu thị gây sốt mạng xã hội. Ngay từ đầu video, người con hào hứng giới thiệu về chuyến đi đặc biệt này rồi quay sang hỏi: “Bố lên GO! (tên siêu thị) bao giờ chưa?”, người bố thật thà đáp: “Chưa, từ bé đến lớn chưa lên bao giờ”.

Bước chân lên bậc thang cuốn tự động, trước sự bỡ ngỡ của bố, con trai vừa dìu vừa ân cần dặn dò: “Lên đây bố nhấc chân lên nhé. Bố có lạ không?”. Vừa quan sát không gian rộng lớn, tấp nập xung quanh, người bố vừa thích thú tấm tắc: “Thích chứ. Cái thang cuốn này dài nhỉ?”.

Nghe vậy, con trai liền hứa hẹn: “Dài, cái này ngắn đấy, ở trên Hà Nội còn thang cuốn dài hơn. Hôm nào con cho lên Hà Nội chơi nhé”. Dạo qua các gian hàng, dừng chân bên quầy hải sản tươi sống, ông cụ tò mò gọi tên từng loại cá tra, cá diêu hồng rồi hỏi giá cả như đi chợ quê.

Nhìn sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt ông, chàng trai hóm hỉnh nói: “Bố đợi con có tiền nhé, con mua cho bố cả cái siêu thị luôn”. Khi con trai nói muốn mua tặng quần áo mới, ông cụ nhất quyết từ chối vì ở nhà đã có nhiều áo, chỉ lặng lẽ đi tìm một chiếc mũ mềm để đội.

Người đăng tải clip, anh Đức Tâm (25 tuổi, Hưng Yên), cho biết bố mẹ hiếm muộn, mãi mới sinh được hai con trai, nhưng anh trai Tâm không may qua đời khi mới 3 tháng tuổi. Mẹ Tâm mất vì ung thư khi anh mới 7 tuổi. Từ đó, hai bố con nương tựa vào nhau.

“Mình có ước mơ được đưa bố đi nhiều nơi mà chưa có điều kiện trải nghiệm”, Tâm chia sẻ trên trang cá nhân.

Đoạn clip ghi lại hành trình của hai bố con nhanh chóng thu hút hơn 2 triệu lượt xem, cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác và bình luận. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự xúc động vì hai bố con chênh lệch tuổi nhau gần 6 thập kỷ nhưng vẫn rất hòa hợp, gần gũi.

“Tôi nghĩ điều đáng quý nhất là dù khoảng cách thế hệ khá lớn, hai bố con vẫn không tạo ra khoảng cách trong tình cảm. Nhiều gia đình bố mẹ và con cái chỉ cách nhau vài chục tuổi nhưng đôi khi còn khó tìm được tiếng nói chung. Nhìn hai bố con này mới thấy, chỉ cần chịu lắng nghe, tôn trọng và dành thời gian cho nhau thì khác biệt tuổi tác cũng không phải rào cản”, Khánh Vũ bình luận.

Nhiều dân mạng khen ngợi tình cảm của con trai và bố thật hòa hợp, bất chấp tuổi tác.

Dân mạng dành nhiều lời yêu thương cho hai bố con: “Người bố trao cho con sự dịu dàng, chăm sóc, còn người con cũng thể hiện sự yêu quý và gắn bó rất chân thành. Mong rằng những khoảnh khắc bình dị này sẽ còn kéo dài thật lâu, bởi đó là những ký ức không tiền bạc nào mua được”.

“Nghe câu đợi con có tiền mua cả siêu thị vừa thấy dễ thương vừa thấy thương hai bố con. Chúc chàng trai trẻ sớm thành công để đưa bố đi chơi khắp nơi nha”; “Trẻ cậy cha, già cậy con. Bạn hãy cứ cố gắng và hiếu thảo như vậy nhé. Cha đã già rồi thời gian của bác cũng không nhiều và thời trẻ của bác đã dành hết cho bạn rồi”...

Nhiều bạn trẻ chia sẻ kỷ niệm cùng bố mẹ và ước mơ có thể cùng đấng sinh thành đi đến nhiều nơi hơn. “Tôi 20 tuổi còn bố mẹ 50 tuổi, vẫn nhớ chuyến du lịch đầu tiên đưa bố mẹ đi xa. Bố mẹ chẳng đòi hỏi gì, đến đâu cũng xuýt xoa cảnh đẹp, món ăn ngon, rồi liên tục nhắc con chụp ảnh để làm kỷ niệm. Nhìn bố mẹ vui, tôi thấy chuyến đi ấy còn đáng giá hơn nhiều lần tự mình đi du lịch. Ước gì năm nào cũng có thể đưa bố mẹ đến một vùng đất mới”, MInh Quang chia sẻ.

Như Quỳnh viết: “Tôi dẫn mẹ đi trung tâm thương mại ăn gà. Mẹ tôi toàn né điều hoà đi một vòng siêu thị thì ra ngoài vì không chịu được điều hoà. Trước đó, mẹ còn say xe nữa nên chả đi được đâu chơi. Tuy nhiên, buổi hôm đó cũng rất vui, lâu lâu tôi lấy ảnh cũ ra xem lại mỉm cười”.

Huy Hoàng viết: “Hồi mình 20 tuổi bố mình 77 tuổi. Tuy khoảng cách tuổi tác khá lớn, thế nhưng bố vẫn rất chiều mình. Mỗi lần, mình từ Hà Nội đi về quê, bố toàn làm đồ ăn ngon xong gọi ra thủ thỉ, tâm tình đủ chuyện trên trời dưới bể. Trân trọng từng khoảnh khắc bạn nha. Năm nay, mình 28 tuổi, bố đã xa mình và gia đình được 5 năm rồi. Chúc bố bạn sức khoẻ”.